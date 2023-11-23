Коваленко в большом интервью: Моя семья разбросана по разным странам. Стараюсь не думать о войне

В среду украинский легионер "Эмполи" Виктор Коваленко дал интервью Gazzetta Dello Sport, в котором рассказал о своей семье и ее судьбе во время войны, а также коснулся своей игры за нынешнюю команду.

"Моя семья сейчас разбросана по разным странам. Отец, которого зовут так же, как меня, со мной в Италии. Мать Людмила в Херсоне. Мой брат Дмитрий перебрался в Германию и нашел там работу. Моя девушка Анастасия обычно здесь в Эмполи, но сейчас она вернулась в Киев к своей семье на несколько дней. Ехала 30 часов на автобусе из Флоренции. Есть такой каждую неделю. Хотя я уже не беспокоюсь, ситуация в Киеве под контролем".

"Вечером во время ужина мы звоним маме. Она одна в Херсоне и не хочет покидать дом. Ей было бы нелегко жить в другом месте, ведь она говорит только по-украински. Она рассказывает, как прошел день и иногда говорит: "Сегодня ракеты прилетали". Будто это нормально. Бомбардировки до сих пор каждый день, просто мы говорим об этом все меньше и меньше".

"У войны много трагических последствий. Одно из них - со временем ты привыкаешь к этому, считаешь это частью своего дня, учишься жить с этим".

"Я стараюсь не думать о войне во время игры".

На напоминание журналиста о рассказе об отце, купившем ружье полтора года назад, Коваленко ответил: "К счастью, оно не понадобилось. Он бы никогда не захотел стрелять, но если бы был вынужден... В первые месяцы войны моя семья не могла двигаться. Телефонные разговоры были очень короткими. Я не мог спать. Боялся, что вдруг придут ужасные новости. Это было ужасное время".

"Затем мои родители приехали ко мне в Специю и оттуда поехали в Грузию, где оставались год. И в конце лета отец приехал в Эмполи, а мать вернулась в Херсон. Я скучаю по ней, боюсь за нее. Я знаю, что она рада быть в Херсоне. Только там она по-настоящему чувствует себя дома. И есть друзья, которые помогают ей. Но в темноте она остается одна".

"Я не был в Украине три года и очень скучаю по дому. Мне повезло: профессиональные футболисты приносят престиж стране и не призываются в армию. Но непрофессионалы призываются".

На вопрос о чувствах по отношению к российским футболистам Виктор ответил: "Не знаю, как отреагирую, если буду играть против россиянина. Это не их вина, но мне жаль, что они не используют социальные медиа и их популярность для антивоенных призывов".

Также Коваленко поговорил о футболе. В частности, победном голе в ворота "Наполи" в предыдущем туре Серии А: "Это лучший гол в моей карьере. Но даже если бы не был таким, я бы все равно взял его: решающий, против "Стадио Марадона", против чемпионов Италии".

"С новым главным тренером Аурелио Андреаццоли я чувствую себя хорошо. Мы играем немного как мой "Шахтер". Надеюсь максимально повысить свой уровень и заслужить вызов в национальную сборную. Представлять Украину для меня очень ценно. И после ничьей с Италией мы надеемся выйти на Евро через плей-офф".