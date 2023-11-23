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Моуриньо - об Анчелотти в Бразилии: Я думаю, только такой же сумасшедший, как и я, может покинуть Реал
Моуриньо высказался насчет слухов - об Анчелотти
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо высказался относительно слухов, которые связывают наставника мадридского "Реала" Карло Анчелотти с назначением на пост наставника сборной Бразилии.
"Я думаю, только такой же сумасшедший, как и я, может покинуть такой большой клуб, как мадридский "Реал". Разумеется, если только тебя не увольняют. В свое время я ушел из "Реала", хотя руководство команды хотело, чтобы я остался.
Я уверен, что Карло в последний момент передумает и решит остаться, как только Флорентино Перес позвонит ему", - приводит слова Моуриньо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.
Карло Анчелотти возглавляет "Реал" Мадрид с 2021 года. Под его руководством "сливочные" становились чемпионами Испании, выигрывали Кубок, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, а также клубный чемпионат мира по футболу. Прямо сейчас "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея на своем счету 32 очка по результатам 13 проведенных матчей в сезоне-2023/2024.
64-летний Карло Анчелотти ранее работал с "Эвертоном", "Наполи", "Баварией", "ПСЖ", "Челси", "Миланом", "Ювентусом" и "Пармой".
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