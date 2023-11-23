Моуриньо - об Анчелотти в Бразилии: Я думаю, только такой же сумасшедший, как и я, может покинуть Реал

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо высказался относительно слухов, которые связывают наставника мадридского "Реала" Карло Анчелотти с назначением на пост наставника сборной Бразилии.

"Я думаю, только такой же сумасшедший, как и я, может покинуть такой большой клуб, как мадридский "Реал". Разумеется, если только тебя не увольняют. В свое время я ушел из "Реала", хотя руководство команды хотело, чтобы я остался.

Я уверен, что Карло в последний момент передумает и решит остаться, как только Флорентино Перес позвонит ему", - приводит слова Моуриньо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.