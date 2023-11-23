Паоло Мальдини: В течение 10 дней мы пытались подписать Месси в Милан

Паоло Мальдини пытался подписать Лионеля Месси в "Милан" после того, как он ушел из "Барсы".

Летом 2021 года аргентинский форвард перешел в "ПСЖ" на правах свободного агента. С 2023-го он играет за "Интер Майами".

"В течение 10 дней мы пытались подписать Месси в "Милан", но потом поняли, что это невозможно. Теперь уже поздно. Но смотреть за игрой такого футболиста, как Месси, - это зрелище для любого. Когда я прочитал, что он может перейти в "Интер", я испугался", - сказал бывший технический директор "Милана" Мальдини в подкасте актера Джакомо Поретти PoretCast.