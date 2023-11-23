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Паоло Мальдини: В течение 10 дней мы пытались подписать Месси в Милан
Мальдини пытался подписать Месси
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Паоло Мальдини пытался подписать Лионеля Месси в "Милан" после того, как он ушел из "Барсы".
Летом 2021 года аргентинский форвард перешел в "ПСЖ" на правах свободного агента. С 2023-го он играет за "Интер Майами".
"В течение 10 дней мы пытались подписать Месси в "Милан", но потом поняли, что это невозможно.
Теперь уже поздно. Но смотреть за игрой такого футболиста, как Месси, - это зрелище для любого.
Когда я прочитал, что он может перейти в "Интер", я испугался", - сказал бывший технический директор "Милана" Мальдини в подкасте актера Джакомо Поретти PoretCast.
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