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Паоло Мальдини: В течение 10 дней мы пытались подписать Месси в Милан

Италия

Мальдини пытался подписать Месси

Паоло Мальдини: В течение 10 дней мы пытались подписать Месси в Милан

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Паоло Мальдини пытался подписать Лионеля Месси в "Милан" после того, как он ушел из "Барсы".

Летом 2021 года аргентинский форвард перешел в "ПСЖ" на правах свободного агента. С 2023-го он играет за "Интер Майами".

"В течение 10 дней мы пытались подписать Месси в "Милан", но потом поняли, что это невозможно.

Теперь уже поздно. Но смотреть за игрой такого футболиста, как Месси, - это зрелище для любого.

Когда я прочитал, что он может перейти в "Интер", я испугался", - сказал бывший технический директор "Милана" Мальдини в подкасте актера Джакомо Поретти PoretCast.

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Лионель Месси Милан Интер Майами
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Источник:
football-italia
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