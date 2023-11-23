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Жозе Моуриньо: Рому слишком сильно критикуют и слишком плохо защищают

Италия

Жозе считает, что клуб не заслуживает такой критики

Жозе Моуриньо: Рому слишком сильно критикуют и слишком плохо защищают

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Жозе Моуриньо считает, что "Рома" не заслуживает негативного отношения.

"Да, да, клуб слишком сильно критикуют и слишком плохо защищают. Некоторые внутренние события открывают двери для такой возможности, но "Рому", как и Моуринью, критикуют слишком сильно.

Небольшой пример: наше путешествие в финал Лиги Европы было очень "лёгким". Посмотрите, что "Зальцбург" делает в Лиге чемпионов, что "Реал Сосьедад" делает в ЛЧ и чемпионате, что "Фейенорд" делает в ЛЧ, что делает "Байер"... Кажется, последний проигранный "Байером" матч - как раз в Риме.

Если бы на моем месте был другой тренер, если бы это был другой клуб, все было бы совсем иначе. Лично для меня это не проблема, потому что такое происходит со мной на протяжении всей карьеры. Если это 10 лет назад меня не беспокоило, то с чего бы должно беспокоить сейчас?

Но я думаю, что для "Ромы" это проблема, потому что она заслуживает гораздо большего. И это проблема для фанатов, которые тоже заслуживают гораздо большего. Однако псевдофанатам и футбольным псевдоинтеллектуалам такое в радость", - заявил главный тренер "Ромы" в эфире RAI.

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Источник:
gianlucadimarzio
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