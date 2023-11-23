Милан добыл особое разрешение на включение 15-летнего игрока в заявку на матч Серии А

В четверг стало известно о получении "Миланом" специального разрешения на регистрацию 15-летнего игрока и включение его в заявку на матч Серии А против "Фиорентины". Речь о Франческо Камарде, которому в день матча (суббота) исполнится 15 лет, восемь месяцев и 15 дней. Таким образом, он может стать самым молодым игроком в истории лиги.

Как объясняют различные источники, в частности, Football Italia, включение игроков, которым исполнилось 15 лет, в заявку на матч Серии А возможно, но только в случае получения специального разрешения от Регионального Комитета Национальной Любительской Лиги. Такое разрешение было получено в соответствующем комитете Ломбардии, региона, к которому относится город Милан.

Камарда - сенсация детских и юношеских команд "Милана". Ныне он выступает за команду U-19, за которую в нынешнем сезоне забил семь мячей и отдал два ассиста в 13-ти матчах. Также сообщается, что на его счету более пятисот голов в карьере за более молодые детские и юношеские команды "россонери".

В заявку "Милана" на ближайший матч Серии А против "Фиорентины" не попадут форварды Оливье Жиру (дисквалификация) и Ноа Окафор (травма). Также травмирован лидер атаки Рафаэль Леау. Таким образом, в заявке ожидаются лишь пятеро атакующих игроков. Вингеры Чуквуэзе, Пулишич и Ромеро и центрфорварды Йович и Камарда. При этом команда обычно играет с двумя вингерами и одним центрфорвардом.

Ныне самым молодым игроком, игравшим в Серии А, является Уисдом Амей. В 2021-ом году он играл за "Болонью" в лиге в возрасте 15-ти лет, девяти месяцев и одного дня.