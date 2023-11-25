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Аллегри о будущем дерби с Интером: Их цель – Скудетто, а наша цель – вернуться в Лигу Чемпионов
Тренер считает, что миланцы сейчас в лучшей форме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал перед игрой Серии А с "Интером", что болельщиков будет ждать интересная игра, в которой у каждой из команд есть свои, разные желания.
Для нас это важная игра, и это часть нашего пути к развитию. Будет приятно сыграть этот матч. Мы встречаемся с фаворитами на победу. Они тоже это сказали и это не новость. Я доволен своей командой. Мы знаем, что перед нами сильная сторона, которая, вероятно, лучше нас. Это проще, чем кажется, они более готовы, но это все равно будет важная игра.
Скудетто – их цель. Они так сказали. Наш путь другой, но мы хотим лучшего. Наша цель – вернуться в Лигу чемпионов, и у ребят все хорошо. Юве-Интер – это дерби Италии, мы готовы играть, как мы готовы играть в другие игры. Нам нужна хорошая игра, зная, что мы играем против сильной команды. Детали делают разницу в больших играх.
Дерби "Ювентус" – "Интер" состоится 26 ноября. Начало матча в 21:45. Оба коллектива являются лидерами Серии А.
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