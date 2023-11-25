Серия А. Первая победа Филиппо Индзаги в Салерно, Лацио скатывается

Серия А. 13-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Лацио" 2:1

Голы: Кастанос 55, Кандрева 66 - Иммобиле 43 (пен.)

"Салернитана": Костиль, Данилюк (Фасио 62), Дьомбер (Ловато 46), Пирола (Бронн 87), Мадзокки, Л. Кулибали, Бохинен (Леговски 61), Брадарич, Кандрева, Кастанос (Маджоре 73), Иквуэмеси

"Лацио": Проведель, Лаццари (Хюсай 62), Патрик, Хила, Марушич, Гендузи, Катальди (Весино 81), Камада, Фелипе Андерсон (Исаксен 69), Иммобиле (Кастельянос 69), Дзакканьи (Педро 62)

Предупреждения: Дьомбер 43, Данилюк 53, Маджоре 84, Фасио 89, Л. Кулибали 90+3 - Лаццари 32, Катальди 39, Весино 90+3

В 13-ом туре Серии А шесть из восьми грандов встречаются между собой. Для остальных - "Лацио" и "Ромы" - это был шанс приблизиться. А приближаться нужно, поскольку обе начали сезон ужасно, выбрались лишь до середины турнирной таблицы, а в 12-ом туре устроили тошнотворное дерби с нулевой ничьей. Нужно было доказывать, что способны играть в футбол и выбираться вверх.

В Салерно "орлы" ничего подобного нe доказали. Скорее наоборот, доказали, что их место среди середняков справедливо. Учитывая сегодняшний матч, одно очко в трех последних при нуле забитых мячей в них с игры, шесть поражений в сезоне, в том числе пять - гостевых. Десятое место и опасность упасть на 13-ое место по итогам тура.

"Салернитане" же респект. В первых 12-ти турах она не побеждала вообще, и даже эта победа не вывела ее с последнего места. Но с девятого тура ее тренирует Филиппо Индзаги, и с Пиппо команда явно прогрессирует. После двух драматичных 2:2 и очень даже приличного выступления против "Наполи", несмотря на поражение, чувствовалось, что первая победа близка.

Сегодня она никоим образом не выглядела слабее участника Лиги Чемпионов. Даже сильнее. Атаковала опаснее. По ударам по воротам не проиграла, в створ - победила со счетом 6:2. И это еще при отсутствии форварда Диа, забившего столько же мячей в первых 12-ти турах, сколько все другие игроки команды вместе взятые (по 4), и без первого вратаря Очоа.

У "Лацио" не было обоих ведущих центральных защитников - Казале и Романьоли, а также дирижера команды Луиса Альберто. Дзакканьи играл травмированным, Чиро Иммобиле проводит ужасный сезон. Разумеется, все это сказалось сегодня. Но не может быть такого, что скамейка запасных участника Лиги Чемпионов слабее, чем аутсайдера.

В первом тайме игра была весьма низкого уровня. Еще и сильный ветер мешал. Проведель с трудом прочитал один из навесов и еле выбил, с трудом отбил и удар Бохинена издали, переведя в перекладину. А в итоге Дьомбер споткнулся и падая, зацепил Иммобиле. Пенальти - и Чиро стает первым игроком в истории Серии А с сотней голов в гостях.

Во втором тайме Проведель отбил удар бывшего капитана "Лацио" Кандревы головой в упор, но Кастанос добил. 1:1. Также вратарь гостей отбил ногой Кандревы на выходе один-на-один. В ответ разве что Дзакканьи чуть не замкнул в падении, но в итоге не попал и получил травму.

А точку в матче поставил розыгрыш штрафного. Мяч откатили Кандреве, а тот влупил метров с 30-ти по странной траектории по центру под перекладину. Проведель лишь коснулся мяча. Вновь ветер помешал? Или защитники заслоняли? В любом случае, после этого гола игра запомнилась разве что желтыми карточками и спорами.