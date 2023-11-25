Серия А. Аталанта - Наполи 1:2. Мадзарри возвращается с победой

Серия А. 13-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Наполи" 1:2

Голы: Лукман 53 - Кварацхелия 44, Элмас 79

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Скальвини, Колашинац (Бонфанти 76), Дзаппакоста (Хатебур 33), Коопмейнерс, Эдерсон, Баккер (Руджери 46), Пашалич, Де Кетеларе (Муриэль 83), Лукман (Скамакка 83)

"Наполи": Голлини, Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан (Эстигор 78), Оливера (Жезус 39), Лоботка, Ангисса, Зелински (Каюст 78), Политано (Элмас 63), Распадори (Осимхен 64), Кварацхелия

Предупреждения: Джимсити 27, Колашинац 64 - Натан 21, Ди Лоренцо 60

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Десять лет, как Вальтер Мадзарри ушел из "Наполи", девять лет, как тренировал в гранде в последний раз. Полтора года он не работал вообще, с тех пор, как его "Кальяри" вылетел из Серии А. Но неаполитанцы после увольнения Руди Гарсии избрали его, вернули одного из самых обожаемых тренеров в истории клуба и города. И встречали его с энтузиазмом, с верой, с ностальгией, с 73-мя процентами поддержки в опросах.

За несколько минут до второго дебюта Мадзарри спортивный директор Мауро Мелузо объяснил причины его подписания. "Он отлично знает атмосферу, уважаем в городе. Надеемся, что он вернет в команду энтузиазм. И мы знаем, что он расцветает в сложных ситуациях". А ныне ситуация была и вправду сложной. После поражения дома от "Эмполи", перед матчами с "Аталантой", мадридским "Реалом", "Интером" и "Ювентусом" подряд.

Что ж, начало получилось удачным. Хотя бы в плане энтузиазма, борьбы. Предпоследняя команда лиги по километражу сегодня бегала, старалась, прессинговала, бросалась в стыки. И добыла результат. Против очень сложного соперника. Правда, в последние недели "Аталанта" затормозила. Проиграла дома "Интеру", еле спаслась от поражения в Удине (1:1). Чувствовались усталость и стагнация. Сегодня они подтвердились.

В первые 43 минуты футбола вообще не было. За это время команды еще где-то чудом набрали пять ударов по воротам на двоих. Царила вязкая жесткая борьба. "Наполи" мог быть доволен разве что 65-ю процентами владения мячом. Он и вправду выглядел чуть лучше, пытался комбинировать. Но разве что Ррахмани забил головой из офсайда во время долгого розыгрыша углового.

А вот концовка первого тайма получилась огненной. Уже с игры Кварацхелия, в последнем матче Гарсии неожиданно начавший в запасе, замкнул головой навес Ди Лоренцо. Тут же Коопмейнерс головой замыкал навес Хатебура, Голлини отчаянно спас. И тут же Зелински выскочил один-на-один, отчаянно спас уже Карнезекки, Скальвини заблокировал добивание Ди Лоренцо на линии ворот, два дополнительных удара также блокировали.

Второй тайм огненно начала "Аталанта". Голлини отбивал удар Руджери в ближнем углу, удар Лукмана блокировали, Пашалич не попал. Попал в итоге Лукман головой с навеса Хатебура. 1:1. Пашалич обыгрался с Коопмейнерсом и забил, но Тон был в офсайде. А вот затем игра успокоилась. Не до уровня большей части первого тайма, но попытки угрожать воротам на фоне вязкой борьбы были редкими и неточными.

И все же в итоге победитель матча определился. Благодаря заменам. Из-за травм и усталости "Аталанта" была вынуждена выпустить на дебют 20-летнего защитника Бонфанти, а в воротах стоял не Муссо, а 23-летний Карнезекки. Мадзарри же вернул Осимхена после 46-ти дней травмы и выпустил опального во времена Гарсии Элмаса. Вот и Карнезекки ужасно выбил, Осимхен принял и покатил Элмасу.

Можно сказать, что матч сегодня был ничейным, а "Наполи" просто удачен против "Аталанты". Ведь выиграл у нее уже четвертый матч подряд на всех полях и третий в Бергамо. Что "Богиня" сейчас в кризисе и вообще плохо играет в этом сезоне против грандов. Что в гостях неаполитанцы и при Гарсии победили в четырех последних матчах. Да, впереди у Мадзарри еще много экзаменов. Но первый сдан успешно.

Победа в гостях над участником Еврокубков, энтузиазм и старания игроков, решающие замены тренера - что еще нужно для радостного многообещающего дебюта?