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В матче Милана с Фиорентиной на поле появился самый молодой игрок в истории Серии А
15-летний дебютант россонери
Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг стало известно о получении "Миланом" специального разрешения на регистрацию 15-летнего игрока и включение его в заявку на матч Серии А против "Фиорентины". Речь о Франческо Камарду, которому в сегодня исполнилось 15 лет, восемь месяцев и 15 дней. Таким образом, он стал самым молодым игроком в истории лиги.
Молодой дебютант вышел на поле на 83-й минуте вместо Луки Йовича. Сейчас "Милан" побеждает со счетом 1:0.
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