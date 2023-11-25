В матче Милана с Фиорентиной на поле появился самый молодой игрок в истории Серии А

В четверг стало известно о получении "Миланом" специального разрешения на регистрацию 15-летнего игрока и включение его в заявку на матч Серии А против "Фиорентины". Речь о Франческо Камарду, которому в сегодня исполнилось 15 лет, восемь месяцев и 15 дней. Таким образом, он стал самым молодым игроком в истории лиги.

Молодой дебютант вышел на поле на 83-й минуте вместо Луки Йовича. Сейчас "Милан" побеждает со счетом 1:0.