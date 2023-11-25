Серия А. Милан - Фиорентина 1:0. Олицетворениe понятия ''вымучено''

Серия А. 13-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Фиорентина" 1:0

Гол: Эрнандес 45+1 (пен.)

"Милан": Маньян, Калабрия (Флоренци 90+1), Тиав, Томори, Эрнандес, Побега, Рейндерс, Муса (Крунич 83), Чуквуэзе, Пулишич (Лофтус-Чик 61), Йович (Камарда 83)

"Фиорентина": Терраччьяно, Паризи, Миленкович, Кварта, Бираги, Артур (М. Лопес 46), Данкан (Мандрагора 81), Бонавентура (Куаме 88), Н. Гонсалес, Бельтран (Нзола 70), Соттил (Иконе 81)

Предупреждения: Томори 56 - Артур 12, Паризи 46

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Математически - матч за высокое третье место. А на самом деле - матч кризисных команд, заблудившихся и не совсем понимающих, как найти путь назад. "Фиорентина" прервала серию из трех поражений в лиге без забитых тяжелейшей победой над "Болоньей", но с помощью яростной борьбы, а не футбола. А "Милан" не побеждал в четырех турах подряд, дома проиграв два матча подряд без забитых, а в гостях дважды подряд упустив 2:0.

"Россонери" победа была нужнее. Давление на Стефано Пиоли велико, он отказывается говорить о борьбе за Скудетто и практически соглашается, что его будущее в клубе неясно. Сегодня его игроки явно вышли бороться. Еще и замещать вылетевших лидеров команды - Жиру и Леау, их первого дублера Окафора. Пришлось даже привлечь 15-летнего форварда Франческо Камарду, для чего понадобилось особое разрешение футбольных властей региона.

Камарда в итоге вышел на поле на 83-ей минуте и стал самым молодым игроком Серии А всех времен.

До него игра началась крайне осторожно. Лишь с одним ударом по воротам в первые 22 минуты. В которые гости выглядели немного лучше. Хотя затем включился Пулишич. Его мощный удар с линии штрафной Терраччьяно вытащил из-под перекладины. Побега головой чуть не попал, Калабрия пробил вместо паса - Терраччьяно взял. В ответ Соттил и Гонсалес пытались закрутить. Первый - слабо и во вратаря, второй - в сантиметрах от "девятки".

Концовку тайма "Милан" провел очень активно. Терраччьяно еле вытащил отличный удар Побеги головой, еще пару ударов блокировали защитники. Йович отправил Эрнандеса один-на-один, а того сбил сзади Паризи. Здесь даже должно было быть удаление. Но хозяевам хватило и пенальти.

Второй тайм начался в бешеном темпе на встречных курсах. Но здесь и проявилась главная болезнь обеих команд - неумение довести хорошие атаки до эффективного последнего паса и удара. Терраччьяно отбил удар головой Чуквуэзе, Бельтран выскочил один-на-один, но отпустил мяч, и Маньян успел. Майк также несколько раз ошибался, но, например, Гонсалес не сумел попасть в створ после подарка.

А немного перед 60-ой минутой игра вдруг переключилась и превратилась в один нескончаемый штурм ворот Маньяна. Счет по ударам по воротам после 60-ой - 1:16, владения мячом - 29:71. "Фиорентина" сидела на воротах соперника, забрасывала, пробивала. Хотя вновь не завершила. Прострел Гонсалеса рикошетом от защитника срезался в стойку, на последних секундах Мандрагора с двух метров попал... в голову Маньяну. Все.

Еще и Йович незадолго перед заменой был обязан забивать, когда оказался один-на-один с Терраччьяно. Защитники были очень далеки. Но вратарь вытащил ногой.

"Милану" всегда очень тяжело против "Фиорентины". Даже дома. В предыдущем сезоне в гостях он проиграл, а на "Сан Сиро" выиграл благодаря автоголу на 90-ой минуте. И сейчас получилось как попало. С такой игрой о выходе из кризиса и речи нет. Но три очка не пахнут, а боролась команда яростно, что уже достижение. "Фиалки" же просто не способны забить, хоть тресни. А без этого очков не будет, как хорошо ни играй.