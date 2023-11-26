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Мадзарри: Мы одержали нелегкую победу, легко здесь никогда не будет
Главный тренер Наполи оценил гостевую победу 1:2
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в рамках 13 тура чемпионата Италии "Наполи" встретился с "Аталантой", победу "голубым" принесли голы Элифа Элмаса и Хвича Кварацхелия. Главный тренер "Наполи" прокомментировал победу команды.
"Мы одержали нелегкую победу, легко здесь никогда не будет. В этом сезоне трудности можно было предвидеть - соперники уделяют нам повышенное внимание. Я старался поработать над этим аспектом, над тактикой. В первом тайме мы играли почти идеально, и я не ожидал, что нам придется помучиться. Во второй половине мы слишком часто отходили назад", — сказал Вальтер Мадзарри.
Напомним, после этой игры "Наполи" расположился на 4 месте в турнирной таблице Серии А, с 24 очками.
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