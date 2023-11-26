Мадзарри: Мы одержали нелегкую победу, легко здесь никогда не будет

Вчера в рамках 13 тура чемпионата Италии "Наполи" встретился с "Аталантой", победу "голубым" принесли голы Элифа Элмаса и Хвича Кварацхелия. Главный тренер "Наполи" прокомментировал победу команды.

"Мы одержали нелегкую победу, легко здесь никогда не будет. В этом сезоне трудности можно было предвидеть - соперники уделяют нам повышенное внимание. Я старался поработать над этим аспектом, над тактикой. В первом тайме мы играли почти идеально, и я не ожидал, что нам придется помучиться. Во второй половине мы слишком часто отходили назад", — сказал Вальтер Мадзарри.