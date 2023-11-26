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Поможет ли Малиновский получить три очка? Фрозиноне - Дженоа: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Италия
Обновлено

Фрозиноне – Дженоа: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Поможет ли Малиновский получить три очка? Фрозиноне - Дженоа: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня состоится матч в рамках 13 тура чемпионата Италии "Фрозиноне" - "Дженоа" в 16:00. Статистика пяти личных встреч идет в пользу "Дженоа": три победы, одна ничья и одна победа "Фрозиноне". В "Дженоа" играет Руслан Малиновский. Он принял участие в 11 матчах, из которых семь раз попадал в старт и четыре раза выходил на замену. Он отдал две результативные передачи и получил четыре желтые карточки. В турнирной таблице "Фрозиноне" опережает "Дженоа" всего на одно очко, команды расположились на 12 и 13 местах.

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Чемпионат Италии "Фрозиноне" - "Дженоа"

26 ноября, 16:00

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