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Выйдет ли сегодня Коваленко? Эмполи – Сассуоло: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Эмполи – Сассуоло: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Getty Images
Сегодня состоится матч в рамках 13 тура чемпионата Италии "Эмполи" - "Сассуоло" в 16:00. Статистика пяти личных встреч в пользу "Эмполи": три победы, у "Сассуоло" две победы. За "Эмполи" выступает полузащитник Виктор Коваленко, выйдет ли он сегодня на поле, пока неизвестно. "Сассуоло" занимает 15-е место в турнирной таблице, а "Эмполи" расположилась на 17-й строчке; их разделяет всего два очка.
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Чемпионат Италии "Эмполи" - "Сассуоло"
26 ноября, 16:00
Прямая трансляция: MEGOGO
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