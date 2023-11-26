Серия А. Кальяри прервал серию домашних побед

Серия А. 13-й тур

Кальяри. "Унипол Домус"

: Доссена 10 - Марич 61

Называть две победы подряд серией - слишком громко, но ведь фактически так оно и есть. Тем более, если учитывать, как "Кальяри" добывал свои две домашние. Вернулся против "Фрозиноне" с 0:3 на 70-ой минуте на 4:3, затем переиграл соперника по борьбе против вылета "Дженоа", продемонстрировав весьма качественную игру. Он еще и после этого в Турине стал первым за семь туров, кто забил "Ювентусу".

Потому сегодня уже даже ожидалась домашняя победа над спокойным сонным середняком "Монцей". Особенно - после начала, когда на десятой минуте Гольданига замкнул угловой головой, Ди Грегорио отбил, но другой защитник Доссена добил. Однако далее ближе к голу были гости. Мота попадал слета в перекладину, Марич вышел на замену и замкнул угловой головой. Его первый гол в карьере в Серии А.

Кипер хозяев Скуффет и до этого гола, и после работал тяжелее, чем его коллега. А в добавленное время его вновь выручил каркас ворот. Чуррия попал туда.

"Кальяри" выходит из зоны вылета, но недалеко.