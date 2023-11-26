  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Кальяри прервал серию домашних побед
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Кальяри прервал серию домашних побед

Италия
Обновлено

Сарды вышли из зоны вылета, но должны были сделать больше

Серия А. Кальяри прервал серию домашних побед

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Серия А. 13-й тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Монца" 1:1

Голы: Доссена 10 - Марич 61

Называть две победы подряд серией - слишком громко, но ведь фактически так оно и есть. Тем более, если учитывать, как "Кальяри" добывал свои две домашние. Вернулся против "Фрозиноне" с 0:3 на 70-ой минуте на 4:3, затем переиграл соперника по борьбе против вылета "Дженоа", продемонстрировав весьма качественную игру. Он еще и после этого в Турине стал первым за семь туров, кто забил "Ювентусу".

Потому сегодня уже даже ожидалась домашняя победа над спокойным сонным середняком "Монцей". Особенно - после начала, когда на десятой минуте Гольданига замкнул угловой головой, Ди Грегорио отбил, но другой защитник Доссена добил. Однако далее ближе к голу были гости. Мота попадал слета в перекладину, Марич вышел на замену и замкнул угловой головой. Его первый гол в карьере в Серии А.

Кипер хозяев Скуффет и до этого гола, и после работал тяжелее, чем его коллега. А в добавленное время его вновь выручил каркас ворот. Чуррия попал туда.

"Кальяри" выходит из зоны вылета, но недалеко.

По теме
yellow-arrow
Малиновский возвращается в стартовый состав. Текстовый онлайн матча Серии А Фрозиноне - Дженоа
yellow-arrow
Малиновский вернулся в стартовый состав Дженоа, Коваленко начнет против Сассуоло на скамье для запасных
yellow-arrow
Похожие враги. Ювентус и Интер ближе друг к другу, чем кажется
Серия А Кальяри Монца
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости