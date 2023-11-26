Моуриньо о результатах Ромы в выездных матчах: В команде есть люди, которые скучают по выпечке бабушки

"Рома" сегодня будет принимать дома "Удинезе" в рамках Серии А. Однако, интересным является факт того, как играет римский клуб на выезде. В гостях они провели 6 матчей чемпионата, за которые одержали лишь одну победу. Еще дважды были ничьи.

Главный тренер команды Жозе Моуриньо привел возможную причину таких неуверенных выступлений "Ромы". Его ответ, как всегда, вызывает улыбку.

Да, были плохие результаты и некоторые плохие выступления, но недостатка профессионализма и уважения к людям никогда. Но мы должны дать что-то большее. Дома нам обычно это удается, даже на последних минутах, но вне дома нам не хватает определенного менталитета. Мне всегда больше нравился антагонизм игры на выезде. Здесь есть люди, которым больше нравится домашний комфорт: когда они выходят на улицу, они скучают по маме, папе, бабушке, которая выпекает

"Рома" располагается на 7 месте Серии А с 18-а очками. Путь к зоне Лиги Чемпионов - 6 очков.