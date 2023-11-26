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Вчера дебют в Серии А, а завтра - в школу. Реакция родных 15-летнего Камарды на первый матч за Милан
Игрок уже в истории
Фото з відкритих джерел
Вчера за "Милан" в матче с "Фиорентиной" дебютировал 15-летний нападающий Франческо Камарда. Он вышел на поле на 83-й минуте, заменив Йовича. Отметим, что такое событие вряд ли произошло бы вчера, если бы не большое количество травмированных у миланцев.
Самым потрясающим является то, что Камарда стал самым молодым игроком в истории Серии А - 15 лет и 260 дней.
На "Сан-Сиро" присутствовали родные молодого дарования. Отец нападающего Мануэль и дядя Лука перед игрой шутили, что если Франческо таки дебютирует, ему все равно придется быть в школе в понедельник утром.
А вот мама игрока запылала от счастья в момент выхода того на поле.
Here Francesco Camarda’s parents in tears when 15 year old striker entered the pitch at San Siro ❤️✨— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 26, 2023
AC Milan’s 2008 born talent became the youngest debutant in Serie A history. ???????? pic.twitter.com/jzCCfooLaY
До этого рекорд Серии А принадлежал Виздому Эйми из "Болоньи", который дебютировал в возрасте 15 лет и 274 дня.
Камарда имеет невероятную статистику в детско-юношеском футболе. За 87 матчей он забил 483 гола. То есть 5,5 голов в среднем за игру. Удивительно!
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