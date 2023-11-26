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Вчера дебют в Серии А, а завтра - в школу. Реакция родных 15-летнего Камарды на первый матч за Милан

Италия

Игрок уже в истории

Вчера дебют в Серии А, а завтра - в школу. Реакция родных 15-летнего Камарды на первый матч за Милан

Фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Вчера за "Милан" в матче с "Фиорентиной" дебютировал 15-летний нападающий Франческо Камарда. Он вышел на поле на 83-й минуте, заменив Йовича. Отметим, что такое событие вряд ли произошло бы вчера, если бы не большое количество травмированных у миланцев.

Самым потрясающим является то, что Камарда стал самым молодым игроком в истории Серии А - 15 лет и 260 дней.

На "Сан-Сиро" присутствовали родные молодого дарования. Отец нападающего Мануэль и дядя Лука перед игрой шутили, что если Франческо таки дебютирует, ему все равно придется быть в школе в понедельник утром.

А вот мама игрока запылала от счастья в момент выхода того на поле.

До этого рекорд Серии А принадлежал Виздому Эйми из "Болоньи", который дебютировал в возрасте 15 лет и 274 дня.

Камарда имеет невероятную статистику в детско-юношеском футболе. За 87 матчей он забил 483 гола. То есть 5,5 голов в среднем за игру. Удивительно!

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Источник:
Football Italia
Комментарии
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download1 (huyersk)
26.11.2023 в 18:27
Зворушлива реакція мами
sticker
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Комментарии 2
download1 (huyersk)
26.11.2023 в 18:27
Зворушлива реакція мами
sticker
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kyler-88 (Україна)
26.11.2023 в 17:55
Ще пару десятків років і в 10 років будуть дебютувати.
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