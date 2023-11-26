Серия А. Малиновский и Коваленко забивают, но их команды драматично проигрывают

Серия А. 13-й тур

Фрозиноне. "Бенито Стирпе"

"Фрозиноне" - "Дженоа" 2:1

Голы: Суле 34, Монтеризи 90+4 - Малиновский 38

Не повезло украинским болельщикам Серии А в 13-ом туре. Оба украинских игрока лиги играли одновременно, поэтому приходилось распыляться. А ведь оба отыграли заметно, оба забили. Но обоим и опять же украинским болельщикам не повезло во второй раз. Ведь команды Руслана Малиновского и Виктора Коваленко в итоге проиграли из-за пропущенных в добавленное время.

"Дженоа" сильно играет дома. Конкурентов в борьбе против вылета уж точно побеждает - в последнее время "Салернитану" и "Верону". Но в гостях ничего не получается. После 1:0 над "Лацио" во втором туре набрала лишь одно очко в следующих пяти гостевых матчах. Сегодня она вновь приехала в регион Лацио, в Фрозиноне, с надеждой замкнуть круг, прервать ту серию и выиграть. Но вновь проиграла.

Более того, она вновь пропустила в концовке. В нынешнем сезоне на всех полях генуэзцы уже пропускали на 83-ей, 84-ой, 87-ой, 91-ой, 93-ей, 94-ой минутах. И из-за всех этих пропущенных теряли очки. Сегодня во второй раз в сезоне пропустили на 94-ой и вновь потеряли. Если бы матчи длились хотя бы ровно 90 минут, не говоря уж о 82-ух, они боролись бы за места в Еврокубках.

Играли они уж точно не хуже хозяев. По ударам по воротам переиграли - 13:9. В первом тайме точно играли лучше, лучше комбинировали. Сразу же создали момент. Пушкаш запутался в шести метрах от ворот после прострела и позволил защитнику спасти. Также Френдруп пробивал слета - неточно. А пропустили лишь из-за грубейшей ошибки вратаря на банальном дальнем ударе Суле.

Ответ "Дженоа" уж точно не был банальным. Хотя был, если вспомнить карьеру Руслана Малиновского в "Заре", "Генке", "Аталанте". Такие его голы хорошо помнят. В одно касание, метров с 30-ти, мощно, по дуге - вратарь, да и зрители даже не успели ничего понять. Отличный путь забить свой первый гол за клуб.

Во втором тайме уже можно сказать, что "Фрозиноне" играл лучше. Прессинговал активнее и эффективнее, опасно простреливал и навешивал с флангов. В контратаке Барренечеа пробивал в ближнюю "девятку" - Мартинес вытащил. Хотя и "Дженоа" огрызалась, отдавала опасные "кроссы". Малиновский штрафным с фланга попал в крестовину.

Но в итоге генуэзцы вновь пропустили в концовке. Суле отдал на фланге, Брешианини прострелил назад, и Монтеризи спокойно замкнул.

Малиновский в первом тайме даже без гола был лучшим на поле. Он был записан форвардом вместе с Пушкашем, но на самом деле лишь прессинговал без мяча вслед за ним. А с мячом опускался глубже, разыгрывал, помогал защитникам. До перерыва он был третьим в команде по передачам (28) и первым - по касаниям мяча (41). Еще и успел четырежды попробовать идти в дриблинг (два успеха).

Что особенно интересно - он очень тяжело работал в обороне. Участвовал в 12-ти единоборствах, как минимум полтора раза больше, чем любой другой игрок на поле (пять выиграл). Совершил четыре попытки отбора мяча (три удачные).

Во втором тайме он был менее заметен, хотя по-прежнему пытался дирижировать и даже прессинговал выше и агрессивнее. Ну и ведь пробил штрафной в крестовину. В целом же бегал очень много в этом матче. Неудивительно, что был заменен на 80-ой минуте и покинул поле хромая и с гримасой на лице. Хотя вряд ли там что-то серьезное. Просто усталость мышц или судороги.

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Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Сассуоло" 3:4

Голы: Капуто 4 (пен.), Фаццини 30, Коваленко 86 - Пинамонти 12, Энрике 22, Берарди 66 (пен.), 90+2

Коваленко также можно было ожидать в стартовом составе после замечательного победного гола в ворота "Наполи" в 12-ом туре. Но он вновь начал в запасе. Вышел на поле на 70-ой минуте при счете 2:3. В отличие от двух предыдущих матчей, поначалу расположился в глубине поля, практически на позиции последнего опорника. Еще и смещался на правый фланг. Но постепенно начал идти вперед.

С правого фланга, а конкретно - из правой части штрафной, он нанес свой первый удар. Защитник бросился, мяч срикошетил и еле покатился к вратарю. На 86-ой минуте после удара Гьяси в перекладину и добивания Коваленко (кстати, уже с левой стороны и левой ноги), защитник также бросался, но лишь дезориентировал вратаря и позволил не самому сильному удару залететь. 3:3.

Также нельзя не отметить эпизод в добавленное время. Штрафной в "стенку", Коваленко выскакивает, идет в подкат, мяч попадает от него в руку Байрами, отскакивает к Винье, тот простреливает, и Берарди забивает. Арбитр посчитал, что от руки Байрами был рикошет, а не осмысленная игра (так и есть), да и он - не ассистент и не автор гола, а предголевого паса. ВАР не вмешался, хотя проверял.

По итогам этих матчей "Эмполи" опускается в зону вылета, а "Дженоа" опережает его лишь на четыре очка.