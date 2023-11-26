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Малиновского заменили в игре с Фрозиноне. Игрок покидал поле, хромая

Италия
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Надеемся, ничего серьезного

Малиновского заменили в игре с Фрозиноне. Игрок покидал поле, хромая

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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В игре 13-го тура Серии А "Фрозиноне" - "Дженоа" забил украинец Руслан Малиновский. На 38-й минуте он сравнял счет красивым дальним ударом.

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На 80-й минуте тренер решил заменить Руслана. Покидая поле, игрок прихрамывал. Однако, скорее всего, это последствия судорог или усталости мышц, ведь полузащитник проделал много беговой работы.

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Этот гол стал первым для Малиновского в составе "Дженоа". Произошло это в 12-й игре.

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