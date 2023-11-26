Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Малиновского заменили в игре с Фрозиноне. Игрок покидал поле, хромая
Надеемся, ничего серьезного
Фото: Getty Images
В игре 13-го тура Серии А "Фрозиноне" - "Дженоа" забил украинец Руслан Малиновский. На 38-й минуте он сравнял счет красивым дальним ударом.
Читайте такжеМалиновский провел юбилейный матч в Серии А. До круглой цифры голевых действий совсем близко
На 80-й минуте тренер решил заменить Руслана. Покидая поле, игрок прихрамывал. Однако, скорее всего, это последствия судорог или усталости мышц, ведь полузащитник проделал много беговой работы.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Этот гол стал первым для Малиновского в составе "Дженоа". Произошло это в 12-й игре.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кривбасс догоняет Днепр-1 и Полесье, Шахтер - не в топ-3. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- "Разве это тренер?": Сабо раскритиковал наставника Зари и предложил своего кандидата
- Динамо - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Что за удар! Малиновский мощным ударом с дальней дистанции забивает дебютный гол
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн