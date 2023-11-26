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Малиновский - лучший игрок матча Дженоа. Оценки украинцев за 13 тур Серии А

Италия

Коваленко тоже не отстает

Малиновский - лучший игрок матча Дженоа. Оценки украинцев за 13 тур Серии А

Twitter Genoa CFC

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Полузащитник Руслан Малиновский признан лучшим игроком матча "Фрозиноне" - "Дженоа". WhoScored поставил украинцу оценку 8,2, а Sofascore 7,9. В этой игре Руслан имел 80 минут и сумел забить великолепный гол с дальней дистанции, который стал для него дебютным в составе генуэзцев.

Другой украинский полузащитник Виктор Коваленко вновь удачно вышел на поле с замены. В игре "Эмполи" - "Сассуоло" Виктор появился на 70-й минуте. А уже на 84-й, с его помощью, "Эмполи" сравняло счет. К сожалению, взятие ворот было записано как автогол. Команда Коваленко проиграла, а сам игрок получил от WhoScored средние 6,5. Sofascore оценила действия украинца чуть выше, определив полузащитника лучшим в "Эмполи". Оценка - 7,3.

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Малиновский отыграл за "Дженоа" 12 матчей в этом сезоне. Коваленко имеет 5 игр за "Эмполи", в которых выходил только с замены.

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