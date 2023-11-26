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Гол Коваленко или автогол? Эмполи - Сассуоло 3:4. Видеообзор матча

Италия

К сожалению, удержать ничью хозяевам не удалось

Гол Коваленко или автогол? Эмполи - Сассуоло 3:4. Видеообзор матча

Фото: twitter.com/Atalanta_BC / Автор невідомий

UA-Футбол
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13-й тур Серии А подарил нам интересный поединок команд из нижней части турнирной таблицы. "Эмполи" и "Сассуоло" забили на двоих 7 мячей, победный из которых произошел уже в компенсированное время.

На 84-й минуте отличился Виктор Коваленко. Однако, по мнению Серии А в том эпизоде был автогол, поэтому гол на украинца не записали.

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Сассуоло" 3:4

Голы: Капуто 4 (пен.), Фаццини 30, Винья (автогол) 86 - Пинамонти 12, Энрике 22, Берарди 66 (пен.), 90+2

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Сассуоло Виктор Коваленко Эмполи
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