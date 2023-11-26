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Гол Коваленко или автогол? Эмполи - Сассуоло 3:4. Видеообзор матча
К сожалению, удержать ничью хозяевам не удалось
Фото: twitter.com/Atalanta_BC / Автор невідомий
13-й тур Серии А подарил нам интересный поединок команд из нижней части турнирной таблицы. "Эмполи" и "Сассуоло" забили на двоих 7 мячей, победный из которых произошел уже в компенсированное время.
На 84-й минуте отличился Виктор Коваленко. Однако, по мнению Серии А в том эпизоде был автогол, поэтому гол на украинца не записали.
Эмполи. "Карло Кастеллани"
"Эмполи" - "Сассуоло" 3:4
Голы: Капуто 4 (пен.), Фаццини 30, Винья (автогол) 86 - Пинамонти 12, Энрике 22, Берарди 66 (пен.), 90+2
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