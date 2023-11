Фанаты Ювентуса освистали Куадрадо

Перед матчем "Ювентус" - "Интер" диктор стадиона объявил составы команд. Во время звучания имени игрока "Интера" Куадрадо фанаты устроили свист.

Back in the stadium he called home for all those years: Juan Guillermo Cuadrado ???????????????????????? #JuveInter pic.twitter.com/TQOU9VO1At