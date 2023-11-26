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Фанаты Ювентуса освистали Куадрадо
Игрок под давлением
Фото: "Ювентус"
Перед матчем "Ювентус" - "Интер" диктор стадиона объявил составы команд. Во время звучания имени игрока "Интера" Куадрадо фанаты устроили свист.
Back in the stadium he called home for all those years: Juan Guillermo Cuadrado ???????????????????????? #JuveInter pic.twitter.com/TQOU9VO1At— Lega Serie A (@SerieA_EN) November 26, 2023
Причиной является ожесточенная борьба между этими двумя командами. А Хуан Куадрадо недавно выступал именно за "Ювентус". Он там провел 8 сезонов, забив 26 голов в 314 матчах и выиграв пять титулов Серии А. В "Интер" игрок перешел прошлым летом свободным агентом.
Куадрадо восстановился от травмы, поэтому попал в заявку на сегодняшнее дерби. Он начал матч на скамейке запасных.
В этом сезоне футболист сыграл 4 матча за "Интер" и отдал одну голевую передачу.
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