Фанаты Ювентуса освистали Куадрадо

Перед матчем "Ювентус" - "Интер" диктор стадиона объявил составы команд. Во время звучания имени игрока "Интера" Куадрадо фанаты устроили свист.

Back in the stadium he called home for all those years: Juan Guillermo Cuadrado ???????????????????????? #JuveInter pic.twitter.com/TQOU9VO1At — Lega Serie A (@SerieA_EN) November 26, 2023

Причиной является ожесточенная борьба между этими двумя командами. А Хуан Куадрадо недавно выступал именно за "Ювентус". Он там провел 8 сезонов, забив 26 голов в 314 матчах и выиграв пять титулов Серии А. В "Интер" игрок перешел прошлым летом свободным агентом.

Куадрадо восстановился от травмы, поэтому попал в заявку на сегодняшнее дерби. Он начал матч на скамейке запасных.

В этом сезоне футболист сыграл 4 матча за "Интер" и отдал одну голевую передачу.