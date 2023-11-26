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Ювентус не планирует тратиться в зимнее трансферное окно. В клубе экономия

Италия

Руководитель честно рассказал о планах клуба

Ювентус не планирует тратиться в зимнее трансферное окно. В клубе экономия

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Директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли, уверены, немного расстроил фанатов своими словами об ограниченной амбициозности "Бьянконери" в этом сезоне и анонсом планов на зимнее трансферное окно. Точнее, их отсутствием.

Мы очень честны и имеем четкие цели, которые заключаются в том, чтобы вернуться в Лигу чемпионов. Финишировать в первой четверке тоже является своего рода магией. Мы должны идти шаг за шагом и посмотреть, что произойдет. Стараться попасть в четверку не значит отставать. Мы хотим держаться на земле.

Наши ребята имеют большой потенциал и видят в будущем достижение самых высоких целей, но мы смотрим на Лигу чемпионов и играем больше таких игр, чтобы продолжить процесс роста. Нет смысла летать слишком близко к солнцу.

Вообще я не верю, что трансфер может что-то изменить. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы показать все, что в наших силах, понимать, как получить лучшее от таких игроков, как Николусси Кавилья и Илинг Джуниор, которые не так много играли. Мы пытаемся найти баланс между качеством и экономичностью. Мы оцениваем тех ребят, которые еще не показали, на что способны, и убеждены, что они могут стать нашим усилением.

"Ювентус" занимает второе место в Серии А, на два очка уступая "Интеру".

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Источник:
Football Italia
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