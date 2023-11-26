Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус не планирует тратиться в зимнее трансферное окно. В клубе экономия
Руководитель честно рассказал о планах клуба
Директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли, уверены, немного расстроил фанатов своими словами об ограниченной амбициозности "Бьянконери" в этом сезоне и анонсом планов на зимнее трансферное окно. Точнее, их отсутствием.
Мы очень честны и имеем четкие цели, которые заключаются в том, чтобы вернуться в Лигу чемпионов. Финишировать в первой четверке тоже является своего рода магией. Мы должны идти шаг за шагом и посмотреть, что произойдет. Стараться попасть в четверку не значит отставать. Мы хотим держаться на земле.
Наши ребята имеют большой потенциал и видят в будущем достижение самых высоких целей, но мы смотрим на Лигу чемпионов и играем больше таких игр, чтобы продолжить процесс роста. Нет смысла летать слишком близко к солнцу.
Вообще я не верю, что трансфер может что-то изменить. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы показать все, что в наших силах, понимать, как получить лучшее от таких игроков, как Николусси Кавилья и Илинг Джуниор, которые не так много играли. Мы пытаемся найти баланс между качеством и экономичностью. Мы оцениваем тех ребят, которые еще не показали, на что способны, и убеждены, что они могут стать нашим усилением.
"Ювентус" занимает второе место в Серии А, на два очка уступая "Интеру".
Популярное сейчас
- Что за удар! Малиновский мощным ударом с дальней дистанции забивает дебютный гол
- Президент Вереса: Шахтер пообещал поделиться премиальными с еврокубков, но денег мы не получили
- "Разве это тренер?": Сабо раскритиковал наставника Зари и предложил своего кандидата
- Коваленко в большом интервью: Моя семья разбросана по разным странам. Стараюсь не думать о войне
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО