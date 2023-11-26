Серия А. Ювентус - Интер 1:1. Слишком мирно

Серия А. 13-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Интер" 1:1

Голы: Влахович 27 - Лаутаро Мартинес 33

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Ругани, Камбиазо, Рабио, Николусси Кавилья (Локателли 60), МакКенни, Костич (Сандро 89), Влахович (Милик 80), Кьеза (Кен 80)

"Интер": Зоммер, Дармиан, Де Фрай, Ачерби, Думфриз (Куадрадо 70), Чалханоглу (Асллани 83), Барелла (Фраттези 88), Мхитарян, Димарко (Аугусто 70), Тюрам (Арнаутович 89), Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Камбиазо 11, Костич 79 - Куадрадо 75

Главный арбитр: Марко Гвида

Дерби Италии за Скудетто, когда другие далеко позади. Когда "Ювентус" и "Интер" в разгаре серий из пяти-шести побед подряд почти без пропущенных, таких же серий туринцев дома, а миланцев - в гостях. Так идеально к очной встрече в истории они подходили не так часто. И если без прямой борьбы и без идеальных серий матчи между ними всегда были острыми, даже скандальными, то что будет сейчас?

А сейчас как раз оказалось обратное. Команды боялись силы и формы друг друга, также видели гандикап над другими и потому не хотели играть на победу и рисковать. Вот и вышло слишком скучно, боязливо, несмело. Слишком мирно. Без скандалов. Даже без особых споров, стычек друг с другом. Немного спорили разве что с арбитром. Но ничего драматичного, всего лишь из-за желтых карточек.

Первый тайм еще, вообще-то, был хорошим. Динамичным, с желанием, с атаками. "Ювентус" начал лучше, и латераль Камбиазо сразу пробивал слета (неточно). Кьеза должен был закрутить точнее с 15-ти метров. "Интер" тогда выглядел несколько нервным, растерянным, терял мячи в центре поля и в обороне. Затем начал приходить в себя, пробивать по воротам, хотя и неточно или слабо в руки Щенсны.

Голы, которыми быстро обменялись команды, также вышли красивыми и динамичными. Влахович отдал в центре поля налево, Кьеза промчал и вернул уже в штрафной. Серб не забивал с четвертого тура и подвергался острой критике, а здесь пришел очень вовремя. Вскоре Зоммер начал атаку, Дармиан, Барелла и Тюрам продолжили справа, Маркус прострелил, а Лаутаро Мартинес забил свой 13-ый гол в сезоне в лиге.

После этого "Интер" мог сказать, что игра идет по его сценарию. Ведь он хотел доминировать, владеть мячом и не позволять сопернику ничего. Но сценарий "Ювентуса" как раз и предусматривал отказ от мяча и сидение в обороне (35 процентов владения за матч). Вот все и свелось к банальным перекатываниям и совершенно тошнотворной игре. Во втором тайме состоялся лишь один удар по воротам. Один!

Следует разве что отметить, что минуты с 60-ой, после выхода Локателли вместо неопытного Николусси Кавильи, "Ювентус" больше владел мячом, даже перевел игру ближе к воротам Зоммера. Но интереснее она от этого не стала. Запомнился лишь оглушительный свист в адрес Хуана Куадрадо, отыгравшего восемь лет за "Ювентус", а теперь игрока "Интера".

"Интер" не проиграл в гостях, после двух поражений в лиге от "Юве" без забитых в предыдущем сезоне не проиграл ему и забил. Остался на первом месте. Чуть улучшил ужасную статистику матчей в Турине. А "Ювентус" доказал, что и вправду силен, несмотря на молодость, травмы и короткий состав, и способен бороться на равных с главным фаворитом лиги. Другими словами - обеих полностью устроила ничья.