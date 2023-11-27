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Моуриньо об игроках Ромы: Бандитами рождаются, а не становятся. Я таким родился. Посмотрим, смогу ли я повлиять на них
Тренер прокомментировал слова о характере своих игроков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Жозе Моуриньо прокомментировал слова о характере игроков "Ромы".
На пресс-конференции перед матчем с "Удинезе" главный тренер "Ромы" заявил, что игрокам римской команды не хватает дерзости в выездных матчах.
"Как команде, нам не очень комфортно на выезде. Некоторым больше нравится домашний уют, они скучают по маме, папе, по бабушкиным пирогам. У меня были команды, которые провоцировали людей еще в автобусе, до того, как мы добирались до стадиона. Нам нужно совершенствоваться в этом отношении", - заявил португальский тренер.
"Обычно бандитами рождаются, а не становятся. Я, безусловно, родился футбольным бандитом, и я пытаюсь влиять - посмотрим, удастся ли у меня", - сказал Моуриньо в эфире DAZN после домашней победы над "Удинезе" (3:1).
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