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Моуриньо об игроках Ромы: Бандитами рождаются, а не становятся. Я таким родился. Посмотрим, смогу ли я повлиять на них

Италия

Тренер прокомментировал слова о характере своих игроков

Моуриньо об игроках Ромы: Бандитами рождаются, а не становятся. Я таким родился. Посмотрим, смогу ли я повлиять на них

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Жозе Моуриньо прокомментировал слова о характере игроков "Ромы".

На пресс-конференции перед матчем с "Удинезе" главный тренер "Ромы" заявил, что игрокам римской команды не хватает дерзости в выездных матчах.

"Как команде, нам не очень комфортно на выезде. Некоторым больше нравится домашний уют, они скучают по маме, папе, по бабушкиным пирогам. У меня были команды, которые провоцировали людей еще в автобусе, до того, как мы добирались до стадиона. Нам нужно совершенствоваться в этом отношении", - заявил португальский тренер.

"Обычно бандитами рождаются, а не становятся. Я, безусловно, родился футбольным бандитом, и я пытаюсь влиять - посмотрим, удастся ли у меня", - сказал Моуриньо в эфире DAZN после домашней победы над "Удинезе" (3:1).

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Источник:
football-italia
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