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15-летний форвард Милана Камарда заинтересовал ряд топ-клубов
Интерес к самому молодому дебютанту Серии А проявили топ-клубы
Getty Images/Global Images Ukraine/
15-летний Франческо Камарда заинтересовал ряд топ-клубов Европы.
По данным инсайдера Николо Скиры, интерес к самому молодому дебютанту Серии А проявили "Манчестер Сити", "Ньюкасл", "Арсенал" и дортмундская "Боруссия".
Однако сам Камарда намерен остаться в "Милане" и подписать с клубом свой первый профессиональный контракт.
Камарда в возрасте 15 лет и 260 дней стал самым молодым игроком в истории Серии А. Воспитанник "Милана" вышел на замену на 83-й минуте матча с "Фиорентиной" (1:0).
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