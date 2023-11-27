15-летний форвард Милана Камарда заинтересовал ряд топ-клубов

15-летний Франческо Камарда заинтересовал ряд топ-клубов Европы.

По данным инсайдера Николо Скиры, интерес к самому молодому дебютанту Серии А проявили "Манчестер Сити", "Ньюкасл", "Арсенал" и дортмундская "Боруссия".

Однако сам Камарда намерен остаться в "Милане" и подписать с клубом свой первый профессиональный контракт.

Камарда в возрасте 15 лет и 260 дней стал самым молодым игроком в истории Серии А. Воспитанник "Милана" вышел на замену на 83-й минуте матча с "Фиорентиной" (1:0).