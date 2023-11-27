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Милан ведет переговоры с Франческо, чтобы подписать первое профессиональное соглашение

Италия
Обновлено

Самый молодой игрок в истории Серии А дебютирровал в составе Милана

Милан ведет переговоры с Франческо, чтобы подписать первое профессиональное соглашение

Фабріціо Романо

UA-Футбол
Новина українською

В субботу состоялся матч 13 тура Серии А Милан-Фиорентина (1:0). Франческо Камарда вышел на замену на 83' минуте матча. Он стал самым молодым игроком в высшем дивизионе Италии в возрасте 15-ти лет и 260 дней. Молодой футболист стал одним из восьми игроков, которые дебютировали в Серии А до своего 16тилетия

Милан ведет переговоры с Франческо, чтобы подписать первое профессиональное соглашение. Когда ему исполнится 17 лет. Игроком интересуются другие клубы, но Камарда хочет играть только за Милан. Об этом сообщает Фабрицио Романо в своем твиттере

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Источник:
Fabrizio Romano
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