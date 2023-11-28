Украинцы окончательно проснулись, Дерби Италии заснуло. Итоги 13-го тура Серии А

Салернитана - Лацио 2:1

Аталанта - Наполи 1:2

Милан - Фиорентина 1:0

Кальяри - Монца 1:1

Фрозиноне - Дженоа 2:1

Эмполи - Сассуоло 3:4

Рома - Удинезе 3:1

Ювентус - Интер 1:1

Эллас Верона - Лечче 2:2

Болонья - Торино 2:0

Лидеры лиги решили, что победа им не очень нужна и отыграли унылое Дерби Италии. Их главные два преследователя воспользовались этим, одержав очень тяжелые победы над другими преследователями. Воспользовались и "Рома" с "Болоньей", выскочив в Топ-6. А вот "Лацио" провалился, умудрившись проиграть команде, которую даже эта победа не вывела с последнего места.

13-й тур запомнился также голами Руслана Малиновского и Виктора Коваленко. Правда, последний в итоге посчитали автоголом соперника. Да и обе команды украинцев пропустили в добавленное время и проиграли.

"Ювентус" - "Интер"

Разочаровало ли нынешнее Дерби Италии? Луиджи Гарландо из Gazzetta Dello Sport - не единственный, кому оно показалось одним из худших в истории. Особенно - кошмарный второй тайм со всего одним ударом по воротам. Да и в первом, хорошем по динамизму и красивым голам, опасных моментов и качества было мало. И даже вообще не было привычных скандалов, стычек. С арбитром спорили лишь из-за желтых карточек.

В конце концов, матчи между "Ювентусом" и "Интером" традиционно неярки, без голов и красивого футбола. Нынешний просто продолжил тенденцию. Голы были чуть ли не единственными красивыми комбинациями. И сделали их тандемы форвардов - Кьеза-Влахович, Тюрам-Лаутаро. То есть те, кто и должен был. Хотя пробуждение жестко критикуемого Душана первым голом с четвертого тура следует отметить.

Ясно, что от двух явных лидеров лиги после мощной серии побед ожидали гораздо большего. Но, может, потому и вышло такое. Слишком боялись друг друга, а победа не была уж так нужна. "Интер" проиграл оба дерби в лиге в сезоне 2022/23 без забитых и рад голу и ничьей на стадионе, где почти всегда проигрывал. "Ювентус", молодой и травмированный, рад тому, что играл на равных с главным фаворитом лиги.

Оба тренера чётко заявили, что ничья - положительный результат, хвалили соперника за силу, а своих игроков - за борьбу и собранность. Они довольны.

"Милан" - "Фиорентина"

Ничья в Турине позволила "Милану" немного приблизиться. Ему победа как раз была нужна кровь из носу. После двух очков в четырех турах, двух поражений дома подряд, кресло под Стефано Пиоли шаталось очень сильно. Еще и пришлось играть без Леау, Жиру, Окафора, Калулу, Кьера, с не совсем готовыми Лофтусом-Чиком, Пулишичем. Из-за этого 15-летний Франческо Камарда стал самым молодым игроком в истории лиги.

Потому победа так важна. Ещё и над всегда сложной для себя "Фиорентиной", против которой даже в Милане статистика последних результатов почти равна. Сложен был и отчетный матч. Равный скучный первый тайм с одним ударом по воротам в первые 22 минуты и разве что мощной концовкой хозяев с голом с пенальти, полнейший "автобус" во втором с 1:16 по ударам и 28:72 по владению мячом после 57-ой минуты.

Никаких новостей в плане выхода из игрового кризиса матч не принес. Пусть и Пиоли говорит, что видел хорошую игру в первом тайме, а во втором его команда не развалилась, как ранее (0:6 в целом в четырех предыдущих матчах после перерыва), а выдержала. Впрочем, капитан команды Давиде Калабрия резонно говорит, что в таком матче и в такой ситуации был важен лишь результат.

"Милану" повезло, что встретилась такая "Фиорентина". Это уже четвертое поражение "фиалок" в пяти последних матчах лиги, и все без забитых. И все по одной причине - катастрофическое неумение реализовать. Даже на последних секундах с двух метров попали в голову вратарю соперника Маньяну, а не в ворота. Да и создали флорентийцы маловато, бьют по воротам они ужасно. Маньян в целом не особо работал.

"Аталанта" - "Наполи"

Приблизился и "Наполи". И ему также победа была критически нужна. После 0:1 от "Эмполи" дома и увольнения Руди Гарсии. После возвращения Вальтера Мадзарри, которого в Неаполе обожают благодаря первой каденции в 2009-13 годах и ожидают вернуть энтузиазм и желание игроков, но которого нейтральные эксперты считают тренером из прошлого, недостаточного уровня для такой команды.

Для него победа над участником Еврокубков от Италии в гостях уже в дебюте - громкий сигнал о серьезности намерений. Тем более, что Гарсия в трех матчах против них набрал лишь одно очко. Хотя "Аталанту" "Наполи" побеждает в четвертый раз подряд, то есть, возможно, просто удобный соперник. В гостях кого-либо в лиге он вообще побеждает в пятый раз подряд. Провалы Гарсии были дома. Так что судить рано.

В первые 43 минуты футбола вообще не было, лишь 3:2 по ударам по воротам. Второй давлением начали бергамцы и забили. Неаполитанцы добыли свой результат благодаря мощной концовке первого тайма и гораздо более длинной скамье запасных. Осимхен вернулся после 46-ти дней травмы и ассистировал Элмасу. Оба вышли на замену. А замена "Аталанты" - запасной вратарь Карнезекки - подарила им мяч.

Мадзарри заявил, что не мог и желать лучшего дебюта и настолько быстрого претворения в жизнь его тактических идей. Хотя ему и не понравилась игра его команды во втором тайме. Зато очень понравился первый ("почти идеальный"), а главное - компактность игроков, более высокая линия обороны, чем при Гарсии.

"Аталанта"? Она проигрывает почти всем грандам. Одно очко в пяти матчах против традиционной Топ-8. Джан Пьеро Гасперини считает, что играла на их уровне в каждом из матчей, но проиграла из-за индивидуальных ошибок на ровном месте. Также жаловался на травмы перед матчем против "Наполи" и во время него (две замены по ходу из-за их). Травмы и правду мешают, но выгрызать все равно нужно.

"Рома" и "Лацио"

Римляне были обязаны воспользоваться тремя очными матчами грандов. "Рома" сделала это и стала пятой. Играет она так же - в атаке держится исключительно на технике Пауло Дибалы, Ромелу Лукаку и Стефана Эль-Шаарави. Хотя вышел парадокс, и два гола в ворота "Удинезе" сделали классные командные комбинации, но до них команды в атаке на поле не было.

В первом тайме подопечные Жозе Моуриньо хотя бы полностью доминировали с 71-им процентом владения мячом и полным перекрытием обороны. Но счет тайма по ударам по воротам с игры был 1:1. Забил защитник с подачи штрафного. Во втором же с 51-ой по 76-ую минуту не били по воротам вообще и позволяли сопернику возить их.

Дома явно помогают стены. Уже третий домашний матч лиги подряд "волки" вырывают в концовке. На этот раз успели даже раньше 90-ой минуты, на 81-ой. В целом это пятая домашняя победа в лиге подряд. И уже не впервые помогают замены. Эль-Шаарави забил, Бове и Азмун участвовали в голевых комбинациях.

Моуриньо признал вину своей команды, "оставившей дверь открытой". Был очень рад успешным заменам. И пошутил, что его команда пытается побить рекорды по голам в концовке. Признал, что нервничал после своих атакующих замен, поскольку те разбалансировали оборону, и потому после третьего гола и обнял "того, кто был ближе всех к нему". Попался ребенок, подающий мячи.

А вот "Лацио" провалился. Позволив "Салернитане", последней команде лиги, оставшейся без первого вратаря Очоа и лучшего бомбардира Диа, добыть первую победу в сезоне. Голов с игры и побед у самих "орлов" нет в трех последних матчах. Иммобиле забил с пенальти и стал первым игроком в истории Серии А с сотней гостевых голов, но толку с этого?

Никаких оправданий нет. "Лациале" выглядели слабее аутсайдера. Проиграли ему по ударам в створ ворот со счетом 2:6. Пропустили с добивании и странного удара с километра. У них самих, правда, не было двух ведущих центральных защитников и дирижера Луиса Альберто, но от них и требования гораздо больше. И сильный ветер - также не оправдание.

Маурицио Сарри признал, что его команда сделала слишком мало и не желает оправдываться. Даже признавал, что "Салернитана" предоставила время и простор для игры, но "Лацио" не воспользовался с этим. Говорил о проблемах с характером и желанием доминировать. Заявил, что готов уйти, если проблема в нем.

Другие

Следует отметить "Болонью". Она отыграла серо, лишь дважды попала в створ ворот "Торино". Но дважды и забила и уже на шестом месте наравне с "Ромой" по очкам. "Фрозиноне" слабо выглядел в первом тайме против "Дженоа" и ненамного лучше ее во втором, но добыл победу в добавленное время и в Топ-10. А генуэзцы пропустили уже семь мячей после 82-ой минуты в сезоне! Ну и бесхарактерность!

"Салернитана" после прихода Филиппо Индзаги постоянно добавляет. Победа над серебряным призером - хорошее достижение. "Кальяри" прервал серию из двух домашних побед, но "Эмполи" и вовсе проиграл дома "Сассуоло", не побеждавшему в шести матчах до этого. Еще и пропустив решающий гол в добавленное время. Неудачное продолжение после громкой победы в Неаполе.

"Верона" не побеждала в 11-ти последних матчах. Но хотя бы сейчас набрала третье очко в них после пяти поражений подряд, играла ярко, 11 раз попала в створ ворот.

Украинский след

Руслан Малиновский вернулся в стартовый состав "Дженоа" после одного матча в запасе. Во многом благодаря травме лидера команды в атаке Гудмундссона. И отлично заменил его. Первым голом за клуб фирменным блестящим ударом в одно касание издали. Также пробил штрафной с фланга прямо в крестовину.

По попыткам дриблинга он лучший на поле - пять. По попыткам отбора мяча - четвертый (четыре, три успешных). В том числе красивый отбор в подкате возле своей штрафной. Участвовал в 13-ти единоборствах, в чем второй на поле и лучший в команде. Шесть выиграл. По касаниям мяча третий в команде (58), хотя отыграл лишь 80 минут. Третий и по точности передач - 86.8.

Номинально он играл на позиции форварда вместе с Пушкашем и иногда начинал прессинг вместе с ним. Но большую часть - во второй линии, с позиции "десятки". Также помогал разыгрывать мяч, смещаясь ближе к своим защитникам, распределял передачи на фланги. Много бегал. Отдал пас на ход, хотя тогда Пушкаш пробил ужасно.

В первом тайме Руслан был гораздо активнее и в отборе, и в розыгрыше мяча, чем во втором. Хотя во втором выше прессинговал. В итоге устал и ушел на замену, хромая. После чего его команда пропустила и проиграла.

Оценки - "7" и "7.5", чаще первая. Причем обычно никто в команде даже "6.5" не получал. Восторгаются его ударом, "благодаря которому и стоит платить деньги за билет на футбол", но и отмечают его тяжелую работу в центре поля. Несомненно его лучший матч за "Дженоа".

Виктор Коваленко получил наибольшее число игровых минут за "Эмполи" в одном матче - 20. Хотя после его победного гола в Неаполе мы ожидали большего. Начал играть глубже, ближе к обороне, чем в предыдущих матчах, затем пошел вперед, помогая и справа. Помог передвигать игру ближе к воротам "Сассуоло". Хотя тот по-прежнему играл на равных и не садился в оборону.

Пробил по воротам из правой части штрафной. Защитник заблокировал, и мяч прикатился к вратарю. После удара Гьяси в перекладину добил уже с левой стороны левой ногой, не очень сильно. Защитник "Сассуоло" в подкате дезориентировал вратаря и подправил в ворота. Поначалу гол засчитали украинцу, но затем изменили на автогол.

В обороне в добавленное время бросался в подкате, от него мяч попал в руку Байрами, Винья подхватил, прострелил, и Берарди забил. Арбитры подумали, но засчитали гол. Победный для "Сассуоло".

Оценки - "6.5" (никто в команде не получал больше) и даже "7" (больше всех). Пора уже выпускать его в стартовом составе.

В следующем туре "Дженоа" принимает "Эмполи".

Лучший игрок тура - Пауло Дибала ("Рома"). Гол и ассист. Что "Рома" делала бы без него?

Прорыв тура - "Салернитана". Первая победа в сезоне, еще и над серебряным призером

Разочарование тура - Дерби Италии. Позорный второй тайм

Лучший вратарь тура - Владимиро Фальконе ("Лечче"). Пропустил два, но отбил девять

Лучший тренер тура - Филиппо Индзаги ("Салернитана"). Полностью переиграл "Лацио"

1 Интер 13 10 2 1 32 2 Ювентус 13 9 3 1 30 3 Милан 13 8 2 3 26 4 Наполи 13 7 3 3 24 5 Рома 13 6 3 4 21 6 Болонья 13 5 6 2 21 7 Фиорентина 13 6 2 5 20 8 Аталанта 13 6 2 5 20 9 Монца 13 4 6 3 18 10 Фрозиноне 13 5 3 5 18 11 Лацио 13 5 2 6 17 12 Торино 13 4 4 5 16 13 Лечче 13 3 6 4 15 14 Сассуоло 13 4 3 6 15 15 Дженоа 13 4 2 7 14 16 Удинезе 13 1 8 4 11 17 Кальяри 13 2 4 7 10 18 Эмполи 13 3 1 9 10 19 Эллас Верона 13 2 3 8 9 20 Салернитана 13 1 5 7 8

Фото - ANSA, Getty Images/Global Images Ukraine