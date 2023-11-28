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Источник: Конте сменит Аллегри на посту главного тренера Ювентуса
Антонио уже договорился с руководством "старой синьоры" об условиях соглашения
Фото: twitter.com/SpursOfficial
Бывший главный тренер "Ювентуса" Антонио Конте может вернуться в туринский клуб.
Как сообщает Radio Radio, итальянский специалист уже договорился с руководством "старой синьоры" об условиях соглашения. Конте возглавит "Ювентус" по окончании сезона-2023/2024 и сменит на посту главного тренера команды Массимилиано Аллегри.
Напомним, последним местом работы Антонио Конте был лондонский "Тоттенхэм". Итальянский специалист возглавлял английский клуб с 2021 по 2023 год. За свою тренерскую карьеру Конте выиграл восемь титулов: пять - с "Ювентусом", один - с "Интером" и еще два - с "Челси".
Сейчас "Ювентус" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 30 очков. Следующий матч команда сыграет с "Монцой".
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