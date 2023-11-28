15-летний игрок Милана не имеет права играть в ЛЧ

Несколько дней назад итальянский футболист Франческо Камарда стал самым молодым участником Сериа А, дебютировав в игре с Фиорентиной на 83' минуте.

Но согласно правилам УЕФА, футболист не имеет права участвовать ни в одном европейском турнире до достижения 16-летнего возраста. ФК Милана придется ждать до марта, чтобы предоставить возможность играку дебютировать в Европе