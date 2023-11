Милан не видит своим тренером Андрея Шевченко, несмотря на усилия посредников

Некоторые посредники предлагали Андрея Шевченко на должность тренера "Милана" до конца сезона. Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

Но кандидатура легендарного украинского экс-футболиста не полностью устраивает руководство клуба.

Отметим, что контракт с нынешним тренером "Милана" Стефано Пиоли действует до 2025 года

После поражения от "Боруссии" Дортмунд в Лиге чемпионов гендиректор "Милана" Джорджо Фурлане встретился с Пиоли на базе клуба и заверил тренера в поддержке.

Andriy #Shevchenko has been offered to #ACMilan by some intermediaries as a possible coach until June for the ferryman role, but his profile doesn’t fully convince #Milan’s management. Reminder: Stefano #Pioli’s contract (€4,2M/year) expires in 2025. #transfers