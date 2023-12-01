Лаццари: Лацио прекрасно играет в Лиге чемпионов, а не в Серии А

Мануэль Лаццари выступил вместо главного тренера в предматчевой пресс-конференции.

Он рассказал об игре в итальянском чемпионате и о победе команды над "Селтиком" (2:0). Благодаря которой, они гарантировали себе выход в плей-офф ЛЧ.

"Мы надеемся, что это оставит нам много энергии и адреналина, чтобы немедленно вернуться к чемпионату, в котором мы отстаем от лидеров. Мы не знаем, почему Лацио отлично играет в Лиге Чемпионов, а не в Серии А"