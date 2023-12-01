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Мальдини рассказал об увольнении из Милана

Италия

Детали шокирующего решения клуба

Мальдини рассказал об увольнении из Милана

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UA-Футбол
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Менее чем через 48 часов после победы над "Вероной" на "Сан-Сиро" (сезон 2022/23), было подтверждено, что Мальдини и Рики Массара были освобождены от обязанностей технического и спортивного директора.

Через 6 месяцев Паоло Мальдини высказался, почему уволился из "Милана". Об этом он сообщил в интервью для "La Repubblica".

"Я бы говорил о своей интуиции, время позволяло спокойно подумать. Там были люди, которые не уважают идентичности и истории Милана. Есть и другие, которые связаны с его идеалами. Лучше держать их рядом"

"Руководству "Милана" нужен был проект для победи в Лиге чемпионов. С октября по февраль я готовил его вместе с Массарой: 35 страниц стратегии устойчивого развития и необходимого скачка. Но мне так ничего и не ответили, поскольку решили меня уволить"

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Паоло Мальдини Милан
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Источник:
sempremilan
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