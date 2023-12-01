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Ювентус рассматривает возможность аренды игрока из Ман Сити

Италия

Полузащитник может сменить клуб в следующей половине сезона

Ювентус рассматривает возможность аренды игрока из Ман Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Несколько клубов интересуются полузащитником "Манчестер Сити" Филлипсом.

"Ювентус", который борется за чемпионство в Серии А с "Интером", проявил интерес к 27-летнему игроку. Клуб считает, что Келвин Филлипс поможет команде в следующей половине сезона.

Отметим, что игрок сыграл 8 матчей (216 минут) в этом сезоне

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Источник:
dailymail
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