Ювентус рассматривает возможность аренды игрока из Ман Сити

Несколько клубов интересуются полузащитником "Манчестер Сити" Филлипсом.

"Ювентус", который борется за чемпионство в Серии А с "Интером", проявил интерес к 27-летнему игроку. Клуб считает, что Келвин Филлипс поможет команде в следующей половине сезона.

Отметим, что игрок сыграл 8 матчей (216 минут) в этом сезоне