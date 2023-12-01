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Серия А. Тошнота на 90 минут, сумасшествие потом
В итоге очередная победа "Ювентуса"
Фото: twitter.com/juventusfcen
Серия А. 14-й тур
Монца. "U-Power Стадиум"
"Монца" - "Ювентус" 1:2
Голы: В. Карбони 90+1 - Рабио 12, Гатти 90+4
Нереализованный пенальти: Влахович 11 (вратарь)
"Монца": Ди Грегорио, Биринделли (Коломбо 46), Д"Амброзио, Мари (А. Карбони 66), Кальдирола, Кирьякопулос (П. Перейра 66), Пессина, Гальярдини, Мачин (Мота 46), Кольпани (В. Карбони 76), Чуррия
"Ювентус": Щенсны, Камбиазо (Локателли 87), Гатти, Бремер, Сандро, Костич, Николусси Кавилья (Данило 70), МакКенни, Рабио, Влахович (Милик 70), Кьеза (Кен 76)
Предупреждения: Кирьякопулос 9 - Бремер 30, Милик 81
Главный арбитр: Михаэль Фаббри
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