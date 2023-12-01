  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Тошнота на 90 минут, сумасшествие потом
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Тошнота на 90 минут, сумасшествие потом

Италия
Обновлено

В итоге очередная победа "Ювентуса"

Серия А. Тошнота на 90 минут, сумасшествие потом

Фото: twitter.com/juventusfcen

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 14-й тур

Монца. "U-Power Стадиум"

"Монца" - "Ювентус" 1:2

Голы: В. Карбони 90+1 - Рабио 12, Гатти 90+4

Нереализованный пенальти: Влахович 11 (вратарь)

"Монца": Ди Грегорио, Биринделли (Коломбо 46), Д"Амброзио, Мари (А. Карбони 66), Кальдирола, Кирьякопулос (П. Перейра 66), Пессина, Гальярдини, Мачин (Мота 46), Кольпани (В. Карбони 76), Чуррия

"Ювентус": Щенсны, Камбиазо (Локателли 87), Гатти, Бремер, Сандро, Костич, Николусси Кавилья (Данило 70), МакКенни, Рабио, Влахович (Милик 70), Кьеза (Кен 76)

Предупреждения: Кирьякопулос 9 - Бремер 30, Милик 81

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

По теме
yellow-arrow
Ювентус рассматривает возможность аренды игрока из Ман Сити
yellow-arrow
Мальдини рассказал об увольнении из Милана
yellow-arrow
Лаццари: Лацио прекрасно играет в Лиге чемпионов, а не в Серии А
Ювентус (Турин) Серия А Монца
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости