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Помогут ли Малиновский и Коваленко своим командам? Дженоа - Эмполи: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Италия
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Дженоа - Эмполи: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Помогут ли Малиновский и Коваленко своим командам? Дженоа - Эмполи: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

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Сегодня состоится матч в рамках 14 тура чемпионата Италии. "Дженоа" - "Эмполи" в 16:00. Статистика последних пяти личных встреч в пользу "Дженоа": 3 победы и две ничьи. Напомним, в этих двух командах играют украинцы, Руслан Малиновский "Дженоа" и Виктор Коваленко "Эмполи", в предыдущих матчах полузащитникам удалось забить за свои команды. В таблице их разделяют 4 очка, "Дженоа" на 15 месте, а "Эмполи" на 18 месте.

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Чемпионат Италии. "Дженоа" - "Эмполи"

2 декабря, 16:00

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