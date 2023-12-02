Коваленко вышел на замену и снова отметился результативным действием

Полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко занес в актив ассист в игре с "Дженоа". Украинец вышел на поле после перерыва, заменив Фаццини. На 67-й минуте Коваленко выполнил точный навес с правого фланга, которым воспользовался Канчеллери. Молодой нападающий головой переправил мяч в сетку. Что интересно, Канчеллери сумел забить уже через минуту после того, как появился на поле.

По состоянию на сейчас в матче "Дженоа" - "Эмполи" счет 1:1. За хозяев гол забил еще один украинец Руслан Малиновский.

Напомним, что в предыдущих двух играх Виктор Коваленко забивал после выхода на замену. Правда, в матче с "Сассуоло" Серия А решила записать взятие ворот как автогол.