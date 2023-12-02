Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коваленко вышел на замену и снова отметился результативным действием
Виктор в бешеной форме
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко занес в актив ассист в игре с "Дженоа". Украинец вышел на поле после перерыва, заменив Фаццини. На 67-й минуте Коваленко выполнил точный навес с правого фланга, которым воспользовался Канчеллери. Молодой нападающий головой переправил мяч в сетку. Что интересно, Канчеллери сумел забить уже через минуту после того, как появился на поле.
По состоянию на сейчас в матче "Дженоа" - "Эмполи" счет 1:1. За хозяев гол забил еще один украинец Руслан Малиновский.
Напомним, что в предыдущих двух играх Виктор Коваленко забивал после выхода на замену. Правда, в матче с "Сассуоло" Серия А решила записать взятие ворот как автогол.
Популярное сейчас
- Где и когда смотреть жеребьевку чемпионата Европы-2024 – все детали
- Бразильский хавбек не хочет возвращаться в Шахтер
- Ликвидировано 1070 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага
- Мальдини рассказал об увольнении из Милана
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев
- Андрей Лунин в Мадриде встретился с популярным украинским певцом. ФОТО