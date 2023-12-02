Серия А. Гол Малиновского, ассист Коваленко и ничья между их командами

Серия А. 14-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Эмполи" 1:1

Голы: Малиновский 37 - Канчелльери 66

"Дженоа": Х. Мартинес, Де Винтер, Драгушин, Вольякко, Сабелли (Пушкаш 83), Бадель, Френдруп, Малиновский (Фини 73), Васкес (Хапс 73), Ретеги, Мессиас (Кутлу 66)

"Эмполи": Бериша, Берешински, Луперто, Исмаили, Качаче, Ф. Раноккия (Грасси 65), Фаццини (Коваленко 46), Мале (Марин 76), Мальдини (Канчелльери 66), Капуто (Шпенди 90+2), Камбиаги

Предупреждения: Малиновский 56, Вольякко 87, Бадель 90+1 - Ф. Раноккия 13

Главный арбитр: Джанлука Аурельяно

Руслан Малиновский и Виктор Коваленко в отличной форме. Первый забил в предыдущем туре великолепным ударом издали, еще и играя очень активно и в розыгрыше мяча, и в обороне. Главный тренер Альберто Джилардино заявил, что уже давно ждал такую его игру, такую левую ногу и ожидает быть решающим, полагается на него. Второй забил победный гол в Неаполе, забил и "Сассуоло", хотя в итоге второй гол засчитали как автогол.

Сегодня оба подтвердили свою форму. Руслан забил во втором матче подряд. И вновь ударом из-за пределов штрафной. Он укрепляет свое второе место в лигах Топ-5 с лета 2019-го года по голам издали и продолжает погоню за Лионелем Месси. Осталось шесть таких голов до аргентинца. А Виктор вновь начал матч в запасе, но на этот раз получил на 25 минут больше, чем в предыдущем матче. И отличился ассистом.

Для их команд этот матч был очень важен. Обе проиграли предыдущий в добавленное время. "Эмполи" потому и остался в зоне вылета. При этом в гостях он играет гораздо лучше, чем дома. "Дженоа" же дома играет гораздо лучше, чем в гостях, в двух предыдущих матчах в Генуе как раз и переиграла команды из зоны вылета. Она желала продолжить эту серию.

Несмотря на 30 ударов по воротам, матч вряд ли можно назвать ярким и качественным. Тем более, что в створ попали всего по одному. Несмотря на 21:9 по ударам в пользу "Дженоа", вряд ли можно говорить о ее полном преимуществе. Тем более, что владение мячом было практически равным. Можно говорить, что играла лучше, интереснее большую часть матча. Конкретно - первый тайм и после замены Малиновского.

Руслан, в отличие от двух предыдущих матчах в стартовом составе, на этот раз играл не в атаке, а позади двух форвардов. В глубине поля, близко к своим защитникам, помогая разыгрывать. В штрафной площадке соперника он мяча не касался. На момент замены был вторым в команде по касаниям мяча и третьим по передачам, а по участию в единоборствах был первым на поле - 15. Хотя выиграл лишь пять. Еще и фолил трижды.

Как всегда, в первом тайме он был гораздо более активным, чем во втором. Три из четырех своих ударов по воротам нанес до перерыва. Все четыре вышли издали, три из них - неточными либо заблокированными. Зато один залетел. Это Бадель пытался пробить в штрафной, после неудачи отдал назад, украинец подработал правой ногой и левой пробил низом.

Кроме его действий, следует отметить момент Сабелли с неточным ударом слета, точно такой же ответ Камбиаги. Мальдини прошел двоих, но не попал в угол. Ретеги головой не попал. Мессиас с отскоком от газона на добивании метров с 15-ти попал в перекладину.

Выход Коваленко в начале второго тайма изменил течение игры. "Эмполи" перехватил инициативу. Виктор также играл большей частью в глубине, постоянно помогая защитникам разыгрывать. А когда атаковал - очень часто и активно делал это на правом фланге. Оттуда он и заработал ассист, с боковой линии штрафной навесив на голову Канчелльери. Две замены сыграли. С 73-ей минуты, правда, больше отбивался.

Виктор проиграл все четыре единоборства, отдал лишь 68 процентов точных передач, дважды фолил, дважды выбивал мяч. Пожалуй, как игрок центра поля, должен был сыграть чище и точнее. Но ассист заносит этот матч для него в актив.

Благодаря этой ничьей "Эмполи" выходит из зоны вылета перед матчем "Кальяри". "Дженоа" опережает его на четыре очка, как и ранее. Радостным после финального свистка на поле не выглядел никто. Все понимают, что борьба против вылета для них будет идти еще очень долго.