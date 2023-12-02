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Малиновский не сыграет в следующем поединке Дженоа в Серии А
Все из-за дисквалификации
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский отметился очередным забитым голом. На этот раз он поразил ворота "Эмполи" красивым дальним ударом.
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Кроме этого, Руслан "схватил" от арбитра желтую карточку, которая стала для него уже пятой в сезоне. Согласно регламенту соревнований, следующий матч Серии А украинцу придется пропустить из-за перебора желтых карточек. Это будет игра против "Монцы" 10 декабря.
Правда, Малиновский сможет принять участие в следующем матче "Дженоа" в Кубке Италии. 5 декабря "грифоны" будут пытаться пройти "Лацио".
В текущем сезоне Руслан имеет в активе 13 матчей за "Дженоа", в которых отметился 2 голами и 2 ассистами.
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