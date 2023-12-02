Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Малиновский не сыграет в следующей игре Серии А
Все из-за дисквалификации
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский отметился очередным забитым голом. На этот раз он поразил ворота "Эмполи" красивым дальним ударом.
Кроме этого, Руслан "схватил" от арбитра желтую карточку, которая стала для него уже пятой в сезоне. Согласно, регламенту соревнований, следующий матч Серии А украинцу придется пропустить из-за перебора желтых карточек. Это будет игра против "Монцы" 10 декабря.
Правда, Малиновский сможет принять участие в следующем матче "Дженоа" в Кубке Италии. 5 декабря "грифоны" будут пытаться пройти "Лацио".
В текущем сезоне Руслан имеет в активе 13 матчей за "Дженоа", в которых отметился 2-а голами и 2-а ассистами.
Популярное сейчас
- Где и когда смотреть жеребьевку чемпионата Европы-2024 – все детали
- Бразильский хавбек не хочет возвращаться в Шахтер
- Сегодня Украина узнает возможных соперников в группе Евро-2024
- Милан не видит своим тренером Андрея Шевченко, несмотря на усилия посредников
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО