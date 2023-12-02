Малиновский не сыграет в следующей игре Серии А

Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский отметился очередным забитым голом. На этот раз он поразил ворота "Эмполи" красивым дальним ударом.

Кроме этого, Руслан "схватил" от арбитра желтую карточку, которая стала для него уже пятой в сезоне. Согласно, регламенту соревнований, следующий матч Серии А украинцу придется пропустить из-за перебора желтых карточек. Это будет игра против "Монцы" 10 декабря.

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Правда, Малиновский сможет принять участие в следующем матче "Дженоа" в Кубке Италии. 5 декабря "грифоны" будут пытаться пройти "Лацио".

В текущем сезоне Руслан имеет в активе 13 матчей за "Дженоа", в которых отметился 2-а голами и 2-а ассистами.