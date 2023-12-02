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Малиновский и Коваленко получили оценки за очный поединок

Италия
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Каждый чем-то отличился

Малиновский и Коваленко получили оценки за очный поединок

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Руслан Малиновский отыграл 72 минуты в матче с "Эмполи", который завершился вничью 1:1. Гол за "грифонов" на счету именно Малиновского. За эту игру Руслан получил 7,1 от статистиков с WhoScored и 6,9 от Sofascore.

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Виктор Коваленко имел чуть меньше игрового времени. Он отыграл весь второй тайм и отнес в свою статистику ассист. Его баллы - 6,7 и 6,8 от вышеупомянутых порталов.

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В текущем сезоне Малиновский имеет в активе 13 матчей за "Дженоа", в которых отметился 2 голами и 2 ассистами. Коваленко может похвастаться 6 матчами, 1 голом и 1 ассистом.

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Руслан Малиновский Виктор Коваленко
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