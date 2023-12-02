Два ассиста Зинченко, но... Арсенал - Вулверхэмптон 2:1. Обзор матча и видео голов

Арсенал продолжает удерживать первую строчку в АПЛ. На этот раз подопечные Артеты победили на домашнем поле "волков". Александр Зинченко принял участие в двух голах в матче. В первом он отдал ассист на Эдегора, а в другом на Кунью.

Однако это не помешало "канонирам" забрать три очка.