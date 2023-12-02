Гол Малиновского и ассист Коваленко. Дженоа - Эмполи 1:1. Видеообзор матча

Игра 14-го тура Серии А между "Дженоа" и "Эмполи" вызвала восхищение у украинских болельщиков, ведь их соотечественники Руслан Малиновский и Виктор Коваленко отметились результативными действиями. Руслан в своем фирменном стиле забил гол с дальней дистанции, а Виктор вышел на поле во втором тайме и помог сравнять счет точно навесив на голову Канчеллери.

Серия А. 14-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Эмполи" 1:1

Голы: Малиновский 37 - Канчеллери 66

"Дженоа": Х. Мартинес, Де Винтер, Драгушин, Вольякко, Сабелли (Пушкаш 83), Бадель, Френдруп, Малиновский (Фини 73), Васкес (Хапс 73), Ретеги, Мессиас (Кутлу 66)

"Эмполи": Бериша, Берешински, Луперто, Исмаили, Качаче, Ф. Раноккия (Грасси 65), Фаццини (Коваленко 46), Мале (Марин 76), Мальдини (Канчеллери 66), Капуто (Шпенди 90+2), Камбиаги