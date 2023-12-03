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Тренер Милана: Наша цель - вернуться на победный путь
Стефано Пиоли - о планах как добиться успеха в Серии А
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Вчера прошел матч в рамках 14 тура чемпионата Италии. "Милан" обыграл "Фрозиноне" со счетом 3:1. Главный тренер "россонери" Стефано Пиоли высказался о победе:
"Нашей целью было вернуться на победный путь. Мы сделали небольшой шаг вперед, но впереди еще долгий путь, и нам нужно выступать стабильнее, если хотим бороться за верхние места. Чем быстрее игроки вернутся в строй, тем шире у нас будет выбор и тем чаще мы сможем проводить ротацию, чтобы освежать состав. Мы хотим бороться за чемпионство до конца", — приводит слова Стефано Пиоли Football Italia.
Напомним, на текущий момент "Милан" занимает третье место с 29 очками. Лидер турнирной таблицы "Ювентус", 33 очка.
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