Тренер Милана: Наша цель - вернуться на победный путь

Вчера прошел матч в рамках 14 тура чемпионата Италии. "Милан" обыграл "Фрозиноне" со счетом 3:1. Главный тренер "россонери" Стефано Пиоли высказался о победе:

"Нашей целью было вернуться на победный путь. Мы сделали небольшой шаг вперед, но впереди еще долгий путь, и нам нужно выступать стабильнее, если хотим бороться за верхние места. Чем быстрее игроки вернутся в строй, тем шире у нас будет выбор и тем чаще мы сможем проводить ротацию, чтобы освежать состав. Мы хотим бороться за чемпионство до конца", — приводит слова Стефано Пиоли Football Italia.