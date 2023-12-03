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Тренер Милана: Наша цель - вернуться на победный путь

Италия
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Стефано Пиоли - о планах как добиться успеха в Серии А

Тренер Милана: Наша цель - вернуться на победный путь

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
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Вчера прошел матч в рамках 14 тура чемпионата Италии. "Милан" обыграл "Фрозиноне" со счетом 3:1. Главный тренер "россонери" Стефано Пиоли высказался о победе:

"Нашей целью было вернуться на победный путь. Мы сделали небольшой шаг вперед, но впереди еще долгий путь, и нам нужно выступать стабильнее, если хотим бороться за верхние места. Чем быстрее игроки вернутся в строй, тем шире у нас будет выбор и тем чаще мы сможем проводить ротацию, чтобы освежать состав. Мы хотим бороться за чемпионство до конца", — приводит слова Стефано Пиоли Football Italia.

Напомним, на текущий момент "Милан" занимает третье место с 29 очками. Лидер турнирной таблицы "Ювентус", 33 очка.

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Стефано Пиоли Милан
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Источник:
Football Italia
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