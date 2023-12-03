Серия А. Атака Моуриньо на арбитра помогла, как и заменa

Серия А. 14-й тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Рома" 1:2

Голы: Энрике 25 - Дибала 76 (пен.), Кристенсен 82

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Эрлич, Руан, Винья (Педерсен 89), Болока, Энрике, Торстведт (Байрами 81), Берарди (Кастильехо 89), Пинамонти (Дефрель 81), Лорьенте (Рачич 64)

"Рома": Патрисиу, Манчини (Лоренцо Пеллегрини 67), Льоренте, Ндика, Карсдорп (Кристенсен 46), Кристанте, Паредес, Бове (Азмун 46), Спинаццола (Эль-Шаарави 67), Дибала (Челик 87), Лукаку

Предупреждения: Торстведт 55, Берарди 69, Энрике 83, Эрлич 90+3 - Кристенсен 78

Удаление: Болока 63 (прямая красная)

Главный арбитр: Маттео Марченаро

Нет, хорошей, уверенной игры от "Ромы" нечего ждать. Ни дома, ни в гостях, ни против аутсайдеров, ни в численном большинстве. Чего нужно ждать - так это выгрызания побед. Такое, правда, получалось лишь дома. Три последние домашние победы в лиге принесли голы на 90-ой, 91-ой, 81-ой минутах. В гостях же и вовсе с начала сезона был выигран лишь один из шести матчей, два из девяти во всех турнирах.

Сегодня режим выгрызания удалось перенести на выезд. Еще и к "Сассуоло", у которого на всех полях был выигран лишь один очный матч из предыдущих семи, а в гостях - ни одного из предыдущих пяти. Хотя ныне он и близок к зоне вылета, уже побеждал в нынешнем сезоне "Ювентус" и "Интер", в предыдущем туре вырвал 4:3 в Эмполи в добавленное время. Но сегодня в концовке наоборот, проиграл.

Весомую лепту в победу внес Жозе Моуриньо. На этот раз он начал словесно атаковать арбитра еще за день до матча. Заявив, что тот не уровня Серии А, не владеет собой и покажет Джанлуке Манчини желтую карточку уже к десятой минуте. При том, что как главный арбитр Маттео Марченаро никогда "Рому" не судил. Лишь как четвертый. Также Моур занимался непосредственно своей работой - удачной заменой.

Манчини в итоге не получил желтую карточку вообще. Из "Ромы" получил лишь Кристенсен. Зато получили четыре игрока "Сассуоло" плюс еще и красную. Плюс еще и выдуманный пенальти. Психологическое давление Моура явно сработало.

"Рома" начала и футбольным давлением. Оба тайма. А доминировала весь матч. Еще до удаления владела мячом 70 процентов времени и нанесла почти вдвое больше ударов по воротам. Но как раз такой футбол она не любит. Потому создала мало, не забила и пропустила. Ей явно не хватало скорости, мысли, присутствия в штрафной площадке соперника. А "Сассуоло" оборонялся четко.

Дибала создал в начале первого тайма и его концовке. Пробивал из полукруга перед штрафной. Первый удар не был сильным, зато второй Консильи пришлось тащить в блестящем прыжке практически из "девятки". А между ними в середине тайма "Сассуоло" провел несколько опасных атак. Сумбурная атака дошла до Берарди, тот пробил плохо, но получился прострел и ассист для Энрике.

Еще и Торстведт убрал финтами всех, но пробил слабо и по центру.

Второй тайм начался с двух неожиданный длинных забросов за спины защитникам. Но Лукаку и Азмун перед вратарем пробили плохо. Второй даже не попал в створ. Затем игра успокоилась, после удаления Болоки за бросок в ноги защитнику (ВАР позвал Марченаро и был прав) - переместилась к воротам "Сассуоло", но без моментов. Лишь с серией бесполезных угловых (всего 11 в матче).

И вдруг прорыв правого защитника Кристенсена, вышедшего на замену с началом второго тайма, принес пенальти. На самом деле Расмус сам нашел ногу защитника и затем еще и театрально даже не упал, а прыгнул. Марченаро купился, а ВАР не позвал его. Скорее всего, решил, что не имеет право, поскольку был контакт. А затем Кристенсен прорвался справа и пробил. Огромный рикошет лишил Консильи шансов.

В концовке "Сассуоло" нанес два неплохих, но неточных удара Рачича, а "Рома" - удар Эль-Шаарави, в створ, но слишком слабый, и Пеллегрини, мощный, но отбитый вратарем.

"Рома" сравнивается по очкам с "Наполи" на четвертом месте перед его матчем против "Интера".