Федерация футбола Италии проведет расследование в отношении Жозе Моуриньо

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо перед матчем с "Сассуоло" (2:1) в Серии А выразил сомнения по поводу арбитра Маттео Марченаро.

"Честно говоря, у меня есть опасения из-за судьи. Он уже трижды работал на наших матчах. Не думаю, что у него есть эмоциональная стабильность для работы на таком уровне.

Это не просто матч "Сассуоло" - "Рома". Мы отстаем от зоны ЛЧ на три очка, это очень важная игра для нас. Нет спокойствия ни из-за арбитра, ни из-за VAR, с которым нам тоже часто не везло", - сказал Моуринью перед игрой.