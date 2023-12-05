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Федерация футбола Италии проведет расследование в отношении Жозе Моуриньо
Федерация футбола Италии будет расследовать слова Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Isabella Bonotto/Anadolu Agency
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо перед матчем с "Сассуоло" (2:1) в Серии А выразил сомнения по поводу арбитра Маттео Марченаро.
"Честно говоря, у меня есть опасения из-за судьи. Он уже трижды работал на наших матчах. Не думаю, что у него есть эмоциональная стабильность для работы на таком уровне.
Это не просто матч "Сассуоло" - "Рома". Мы отстаем от зоны ЛЧ на три очка, это очень важная игра для нас. Нет спокойствия ни из-за арбитра, ни из-за VAR, с которым нам тоже часто не везло", - сказал Моуринью перед игрой.
После этого издание ANSA сообщило, что Федерация футбола Италии будет расследовать слова Моуриньо, дело уже открыто.
"Рома" победила "Сассуоло" со счетом 2:1. После матча Моуриньо дал комментарий для DAZN Italia на португальском языке.
"Мой итальянский не настолько отточен, чтобы выразить определенные понятия. Когда говорил об эмоциональной стабильности, имел в виду качество, которое необходимо в жизни и в футболе, чтобы работать на самом высоком уровне", - заявил Моуриньо, комментируя данные ранее слова, которые будут рассмотрены.
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