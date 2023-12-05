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Лацио - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

Италия

Лацио - Дженоа: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Лацио - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Именитый соперник и острый раздражитель для "Дженоа", за который выступает украинец Руслан Малиновский – римский "Лацио". Команды сыграют между собой в Кубке Италии. Начало матча – 22:00. Смотреть можно на MEGOGO.

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Кубок Италии

"Лацио" - "Дженоа"

Трансляция - MEGOGO

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Трансляція матчу Лаціо - Дженоа
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