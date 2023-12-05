Лацио - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

Именитый соперник и острый раздражитель для "Дженоа", за который выступает украинец Руслан Малиновский – римский "Лацио". Команды сыграют между собой в Кубке Италии. Начало матча – 22:00. Смотреть можно на MEGOGO.

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Кубок Италии

Трансляция - MEGOGO