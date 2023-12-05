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Нападающий Милана Леау в юбке пришел на церемонию награждения в Италии
Gran Gala del Calcio 2023 - футбольный Оскар, который подвел итоги итальянского сезона-2022/2023
Getty Images
Форвард "Милана" Рафаэл Леау пришел в юбке на церемонию награждения Gran Gala del Calcio 2023 в Италии.
Gran Gala del Calcio 2023 - футбольный "Оскар", который подвел итоги итальянского сезона-2022/2023. Лучшим игроком был признан форвард "Наполи" Виктор Осимхен, а нападающий "Милана", который пришел на церемонию в необычном наряде, попал в символическую сборную года.
За "Милан" Леау выступает с 2019 года после перехода в итальянский клуб из французского "Лилля". В нынешнем сезоне 24-летний португалец провел 12 матчей в рамках Серии А, забил три гола и сделал три результативные передачи. В прошлой кампании Рафаэль забил 15 мячей в 35 матчах внутреннего первенства.
"Россонери" после 14 туров Серии А нынешнего сезона занимают третье место в турнирной таблице, набрав 29 очков.
Family first ???????? proud ❤️ pic.twitter.com/ZxZazkD8WY— Best of Rafael Leão (@BestofLeao) December 5, 2023
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