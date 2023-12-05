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Буффон о критике в адрес Доннаруммы: Я думаю, что этот момент он переживет

Италия

Легенда футбола поделился своими мыслями

Буффон о критике в адрес Доннаруммы: Я думаю, что этот момент он переживет

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Итальянский футболист, игравший на позиции голкипера, Джанлуиджи Буффон поделился своими мыслями относительно критики в сторону Доннаруммы.

"Я думаю, что этот момент он переживет, все хорошие вратари имеют больше обязанностей. Он столкнулся с несколькими неудачными эпизодами. За это его критиковали, но теперь он имеет броню, которая позволит ему без проблем двигаться вперед", — сказал Буффон Sky Sport

Отметим, что в этом сезоне голкипер сыграл 18 матчей и пропустил 18 мячей

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Источник:
tuttosport
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