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Буффон о критике в адрес Доннаруммы: Я думаю, что этот момент он переживет
Легенда футбола поделился своими мыслями
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Итальянский футболист, игравший на позиции голкипера, Джанлуиджи Буффон поделился своими мыслями относительно критики в сторону Доннаруммы.
"Я думаю, что этот момент он переживет, все хорошие вратари имеют больше обязанностей. Он столкнулся с несколькими неудачными эпизодами. За это его критиковали, но теперь он имеет броню, которая позволит ему без проблем двигаться вперед", — сказал Буффон Sky Sport
Отметим, что в этом сезоне голкипер сыграл 18 матчей и пропустил 18 мячей
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