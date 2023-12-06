Малиновского не хватило. Лацио выбивает Дженоа из Кубка Италии

Кубок Италии. 1/8 финала

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Дженоа" 1:0

Гол: Гендузи 5

"Лацио": Проведель, Хюсай, Хила, Патрик (Марушич 65), Лука Пеллегрини, Ровелла (Катальди 81), Гендузи, Камада (Башич 81), Исаксен (Фелипе Андерсон 27), Кастельянос (Иммобиле 65), Педро

"Дженоа": Леали, Хефти, Драгушин (Де Винтер 69), Маттурро (Хапс 61), Вольякко (Фини 81), Мартин, Кутлу, Торсби, Ягелло (Малиновский 62), Гальдамес, Ретеги (Пушкаш 69)

Предупреждения: Лука Пеллегрини 90+4 - Гальдамес 49, Фини 85

Лишний матч "Лацио" сейчас был не очень нужен. Еще неделю назад в клубе бушевали, Маурицио Сарри предлагал подать в отставку, если в нем проблема, Клаудио Лотито обещал "рубить головы". Но календарь приказал играть, и, к счастью для "орлов", три матча дома подряд. Во всех трех одержаны победы - 2:0, 1:0, 1:0. Серия матчей без пропущенных на "Олимпико" достигла шести. Серия матчей без поражений там - десяти.

Красиво? Нет, эффективно.

Насколько был нужен матч "Дженоа"? Казалось, что нужен. Она в пяти очках над зоной вылета в Серии А, то есть может обратить внимание на Коппа. Она единственная, кто переиграл "Лацио" в Риме в нынешнем сезоне (в августе в лиге). Но оказалось, что не очень. Ведь даже Руслан Малиновский, дисквалифицированный на следующий матч лиги, начал в запасе. А о слабости скамьи запасных генуэзцев говорят постоянно.

В предыдущем матче "Лацио" забил новичку Серии А "Кальяри" на восьмой минуте и на этом закончил. В нынешнем забил на пятой еще одному новичку и на этом закончил. Лука Пеллегрини перехватил, прорвался слева и классически прострелил. Немного назад, на линию штрафной. Откуда Гендузи пробил низом. Первый гол Маттео за римлян. Казалось, что и он получит отдых, но в итоге вышел с первых минут, и не зря.

Не совсем здоровый Ретеги неожиданно вышел в первых 11-ти, отобрал у Хилы, но пробил во вратаря, затем с близкого расстояния после ошибки Патрика пробил выше. Педро ответил ударом с близкого расстояния во вратаря. Не суперсейвы, киперы просто были там. Во втором тайме Хила отчаянно заблокировал удар Ретеги в упор. Фелипе Андерсон головой не попал, Леали отбил удар Иммобиле.

В концовке матча Башич выскочил один-на-один, но подарил мяч вратарю. А Малиновский пробил выше издали. Вот и все.

Одна ничья и шесть поражений "Дженоа" в последних семи гостевых матчах во всех турнирах. В Кубке она проиграла восьмой из девяти последних гостевых. Выиграв лишь у "Сампдории" в своей родной Генуе. Выезды не для нее.

Малиновский вышел на поле на 62-ой минуте. Вместо более склонного к обороне Ягелло. Играл выше, чем в предыдущих матчах, пытался активничать в районе штрафной площадки соперника. Но в самой штрафной мяча так и не коснулся. Нанес один удар, коснулся мяча 23 раза, отдал 17 передач с 76-ю процентами точности. Выходы на замену - не его хлеб.

В четвертьфинале "Лацио" ожидает победителя пары "Рома" - "Кремонезе". Возможно Римское дерби. А "Дженоа" лучше сосредоточиться на борьбе против вылета из Серии А.