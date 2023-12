Интер сыграет в матче Серии А в форме, посвященной Трансформерам

Итальянский "Интер" в социальных сетях представил ограниченную серию домашней формы, посвященную саге "Трансформеры". Напомним, что спонсором миланского клуба является киностудия Paramount.

Команда выйдет в этой форме на матч 15-го тура итальянской Серии А с "Удинезе". Встреча состоится в субботу, 9 декабря. Начало игры - в 21:45.

Миланский "Интер" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2023/2024. Команда Симоне Индзаги набрала 35 очков за 14 матчей. "Удинезе" находится на 16-й строчке, заработав 12 очков.

В прошлом туре Серии А "Интер" на выезде разгромил "Наполи" со счетом 3:0. В составе команды отличились Хакан Чалханоглу, Николо Барелла и Маркус Тюрам. "Удинезе", в свою очередь, сыграл вничью с "Вероной" со счетом 3:3.

Inter e @ParamountPlusIT presentano la maglia home in edizione limitata dedicata alla saga Transformers. In occasione di #InterUdinese, i nerazzurri scenderanno in campo con il logo della saga sulle maglie ????????



Non fartela scappare ????#IMInter #TransformersIlRisveglio